【復常之路】據報港府要求專家顧問勿再推動「0+0」　金融峰會或豁免黃碼限制

▲ 政商界和醫學界近日均提議放寬入境檢疫至0+0。（資料圖片）

海外入境香港「0+3」方案上月26日實施，政商界和醫學界近日提倡進一步放寬至「0+0」，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌許樹昌日前亦稱，0+3實施兩周後，如疫情沒有明顯反彈，最好11月前轉為0+0。

不過，有報章今日引述消息指，港府昨日召開抗疫專家會議，會上港府高層向專家表示，希望他們從控制疫情角度出發，非從商界角度發表評論，不要再推動「0+0」。

消息又指，11月金融峰會，當局正作兩手準備，若屆時仍未能實施0+0，由於峰會首日設有晚宴，港府或對峰會作額外豁免安排，包括豁免黃碼限制。

立法會議員田北辰本周一（3日）早上在電台指，政府最快本周內公布0+0。但政府消息人士當晚已罕有地澄清此屬「流料」。又表示，0+3落實至今只有個多星期，政府要檢視實施後的各項數據，包括輸入個案的增長、入境人士有否遵守0+3規定、有否新變種病毒輸入等，才能走向下一步。

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責任編輯：林曉君