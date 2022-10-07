  • 31°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 16:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】據報港府要求專家顧問勿再推動「0+0」　金融峰會或豁免黃碼限制

政治 15:13 2022/10/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

政商界和醫學界近日均提議放寬入境檢疫至0+0。（資料圖片）

海外入境香港「0+3」方案上月26日實施，政商界和醫學界近日提倡進一步放寬至「0+0」，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌許樹昌日前亦稱，0+3實施兩周後，如疫情沒有明顯反彈，最好11月前轉為0+0。

不過，有報章今日引述消息指，港府昨日召開抗疫專家會議，會上港府高層向專家表示，希望他們從控制疫情角度出發，非從商界角度發表評論，不要再推動「0+0」。

消息又指，11月金融峰會，當局正作兩手準備，若屆時仍未能實施0+0，由於峰會首日設有晚宴，港府或對峰會作額外豁免安排，包括豁免黃碼限制。

立法會議員田北辰本周一（3日）早上在電台指，政府最快本周內公布0+0。但政府消息人士當晚已罕有地澄清此屬「流料」。又表示，0+3落實至今只有個多星期，政府要檢視實施後的各項數據，包括輸入個案的增長、入境人士有否遵守0+3規定、有否新變種病毒輸入等，才能走向下一步。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【復常之路】0+3檢疫後首迎印度遊客　迪士尼：期待有更多訪港旅客
18:24 2022/10/02
【復常之路】0+3檢疫後首迎印度遊客　迪士尼：期待有更多訪港旅客
【復常之路】林健鋒引述內地朋友：兩地檢疫安排有望在二十大後放寬
16:17 2022/10/05
【復常之路】林健鋒引述內地朋友：兩地檢疫安排有望在二十大後放寬
【復常之路】把握聖誕等旺季吸引國際旅客　黃傑龍冀當局立即放寬防疫措施
10:00 2022/10/06
【復常之路】把握聖誕等旺季吸引國際旅客　黃傑龍冀當局立即放寬防疫措施
【復常之路】何栢良倡取消密切接觸者檢疫　料流動採樣站常規化為配合逆隔離
今日 12:08
【復常之路】何栢良倡取消密切接觸者檢疫　料流動採樣站常規化為配合逆隔離
【復常之路】航空學者：冀內地與香港盡快全面通關　恢復國際航空樞紐地位靠國泰
今日 12:20
【復常之路】航空學者：冀內地與香港盡快全面通關　恢復國際航空樞紐地位靠國泰

你可能感興趣

【復常之路】0+3檢疫後首迎印度遊客　迪士尼：期待有更多訪港旅客
18:24 2022/10/02
【復常之路】0+3檢疫後首迎印度遊客　迪士尼：期待有更多訪港旅客
【復常之路】林健鋒引述內地朋友：兩地檢疫安排有望在二十大後放寬
16:17 2022/10/05
【復常之路】林健鋒引述內地朋友：兩地檢疫安排有望在二十大後放寬
【復常之路】把握聖誕等旺季吸引國際旅客　黃傑龍冀當局立即放寬防疫措施
10:00 2022/10/06
【復常之路】把握聖誕等旺季吸引國際旅客　黃傑龍冀當局立即放寬防疫措施
出入境管制 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 社會民生 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
17:56 2022/10/06
【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
11:30 2022/10/06
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生
15:55 2022/10/06
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生