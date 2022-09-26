【傑出教學獎】特設工程寫作課「算式化文字」　得獎中大學者蘇文藻教工科生與人溝通

▲ 中文大學系統工程教授蘇文藻是傑出教學獎「一般教學人員組別」得主。（教資會提供圖片）

2022年教資會「傑出教學獎」3組得獎者出爐，其中1名得主是中文大學系統工程教授蘇文藻，他為幫助工程科學生提升溝通技巧，在本科課程引入技術寫作單元，要求學生以文字解釋算式背後的解題思路，成功令學生研究報告更有條理，相信有助學生將來與不同學科人士合作、推銷科研製成品等。

今日（26日）舉行頒奬禮的傑出教學獎分為3組別，「一般教學人員組別」個人獎得主蘇文藻自2007年加入中大，他致力提倡跨學科學習，熱衷在其教學中建立工程與人文學科的聯繫，特別在本科課程中開設專門寫作單元。他接受訪問表示，其教學理念維繞如何發揮、發現學生潛能，其採用的「策略（TACTIC）」教學法，鼓勵學生溝通（Communicate），將其所獲工程知識及研究結果，跟其他人分享。

蘇分享，其任教工程學科期間發現，讀工程、數學的學生「好多時好怕寫嘢」，他說：「好多同學邏輯思考非常強，但好多時要解釋畀其他人聽就有啲困難」，故希望推動學生與其他人溝通、表達研究結果等，故在2014年開始引入「技術寫作」單元，供「Elite Stream」（精英班）必修。

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推出技術寫作單元初期，曾引起學生疑惑，不知如何完成，「同學一開始將集中力放喺數學部分，用數學公式表達解題」，「其實我想你講多啲點解呢個問題重要，交代背景、解題思路係點，作為引子。」

他會協助學生先起初稿，慢慢建立信心，收到寫作習作後再批改並給予回應，他事後發現學生在暑期實習、進行研究項目期間所交研究報告，亦逐漸變得較有條理。他指，此做法是參考外國做法，為何香港會較罕見？他解釋，背後要花上許多心力批改學生習作：「因為要改埋Essay（論文）、畀埋feedback（回應）好需要時間。」惟他希望利用今次所獲75萬元獎金，將有關寫作單元推展至更多工程本科及研究生。

將數學公式背後思路化為文字，所需研究論證技巧，他認為對學生未來發展相當重要：「無論係去做研究，定係技術企業研究，同你一齊工作嘅人未必係讀工程、數學，有啲係讀商科去幫你sell件產品。」他獲教資會讚揚一直勤教親仁、銳意創新、熱忱洋溢的傑出教育工作者。

另一得獎團隊同樣關注學生寫作技巧。「協作團隊組別」團隊獎得主，是由理工大學教學發展中心總監陳小華所領導的「跨學科英語課程」團隊，成員跨4院校，分別來自理大、城市大學、浸會大學及科技大學。過去8年，團隊為發展學生的學術語文識能制定多種嶄新策略，包括運用多模式跨學科英語課程資源，以及開發手機應用程式「Capstone Ninja」，幫助大學生利用學術英語，寫好畢業論文（FYP），除4名成員所屬員校，包括中大在內共5間大學學生受惠，另有推展內地。

「新晉教學人員組別」得主是則是來自巴西的理大設計學院助理教授Tulio Maximo，他兒時被診斷患有「專注力不足/過度活躍症」（ADHD），以「同理心」引導學生設計切合用家個人需要的產品。

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記者：馮琪雅