【直入大學】首年錄取率25%偏低　專家籲回歸本質推薦多元才華生

▲ 有大學提醒，中學提名學生時，不一定要全選全級排第1、2名學生。（資料圖片）

本學年入學的首屆「學校推薦直接錄取計劃」錄取率為約25%偏低，有升學專家建議中學應回歸計劃本質，提名具多元才華的學生，以增加成功機會；有大學亦提醒中學不一定要將「全級第1、2名學生擺哂入去」。

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按教育局7月公布數字，首屆計劃共收到來自403間中學、共766份申請，8大向195人派出「直接錄取」通知，錄取率約25%，最終有186人在文憑試（DSE）放榜前已接受錄取。首屆僅30課程參加的香港大學錄取了82人，已佔總數近半；其次是有最多課程、多達56課程參加的中文大學，亦錄取53人。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，去年錄取率低，反映「唔係想像中咁容易」，籲學校回歸計劃本質、「唔好計數」，重點考慮學生成績和課外活動表現等多元才華，決定是否適合推薦。

大學分享貼士：毋須全提名全級第1、2名學生

中文大學入學及學生資助處處長王家徹亦指，雖然處理申請文件、審視個人簡履和相關證書的過程相當耗時，但大學認為計劃正面，有助發掘不同學生。他分享報名貼士，亦呼籲中學按學生特質、才能提名，例如中大有課程要求學生達「TOP 10%」，「唔洗將全級第1、2名擺哂入去」，只要符合大學開出相關校內成績要求便可，推算全港約500中學共可提名1,000人，「我嘅心願係，呢一千個位用哂佢，令到一千個同學受惠。」

首屆有學生憑STEM表現出色，獲中大直接錄取的佛教沈香林紀念中學，校長呂恒森認為參與新一屆計劃的課程增加對學生是好事，惟希望現時每間中學最多可推薦2人的名額，可再增加1、2個。

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記者：馮琪雅