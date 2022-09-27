【縱火案】葵涌天橋底縱火焚毀至少45部電單車　警拘43歲巴籍漢涉多宗縱火案

▲ 葵青警區重案組第一隊督察黃露莎。（黃傑偉攝）

警方今日凌晨拘捕一名43歲巴基斯坦籍男子，涉嫌縱火，管有吸食毒品工具及未能出示身份證明文件，火警燒毀40部電單車及兩部單車。

葵青警區重案組第一隊督察黃露莎指，今日凌晨2時警方接報多過火警求助電話，指葵涌葵榮路橋下一個電單車停車場發生火警，消防接報到場將火撲滅，經點算火警波及40部電單車及兩部單車，調查發現火警原因有可疑，警方將案件列縱火案處理，交葵青警區重案組第一隊接手。

調查期間警員於附近拘捕一名43歲巴基斯坦籍男子與火警有關，警方除檢獲男子身上犯案衣物，並在身上檢獲兩個打火機及兩個冰壺，警方經深入調查及翻看閉路電視發覺被捕人最少涉及3宗縱火案，包括葵榮路停車場，打磚坪街及和宜合道，警方不排除有人受藥物影響犯案，被捕人現正扣查中。

警方指縱火屬嚴重罪行，若火勢蔓延可造成嚴重損毀甚至人命傷亡。一經定罪可被判處終身監禁。

▲ （黃傑偉攝）

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能 泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉、余思嵐