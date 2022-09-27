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【縱火案】葵涌天橋底縱火焚毀至少45部電單車　警拘43歲巴籍漢涉多宗縱火案

社會 17:45 2022/09/27

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葵青警區重案組第一隊督察黃露莎。（黃傑偉攝）

警方今日凌晨拘捕一名43歲巴基斯坦籍男子，涉嫌縱火，管有吸食毒品工具及未能出示身份證明文件，火警燒毀40部電單車及兩部單車。

葵青警區重案組第一隊督察黃露莎指，今日凌晨2時警方接報多過火警求助電話，指葵涌葵榮路橋下一個電單車停車場發生火警，消防接報到場將火撲滅，經點算火警波及40部電單車及兩部單車，調查發現火警原因有可疑，警方將案件列縱火案處理，交葵青警區重案組第一隊接手。

調查期間警員於附近拘捕一名43歲巴基斯坦籍男子與火警有關，警方除檢獲男子身上犯案衣物，並在身上檢獲兩個打火機及兩個冰壺，警方經深入調查及翻看閉路電視發覺被捕人最少涉及3宗縱火案，包括葵榮路停車場，打磚坪街及和宜合道，警方不排除有人受藥物影響犯案，被捕人現正扣查中。

警方指縱火屬嚴重罪行，若火勢蔓延可造成嚴重損毀甚至人命傷亡。一經定罪可被判處終身監禁。

（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉、余思嵐

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罪案 縱火 葵涌

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