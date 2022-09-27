【消費券2022】北角匯10月1及2日限時消費回贈100%　隨時贏走最新iPhone 14 Pro Max

▲ 北角匯「扮靚消費王」隨時贏走最新iPhone 14 Pro Max。（商場提供）

政府第二期電子消費券將於10月1日發放，北角匯將於10月1至2日，特別推出消費券首2天快閃三重賞，以高達100%回贈率吸引顧客；同期更獨家推出「扮靚消費王」推廣，讓愛美一族趁消費券發放，大掃護膚品兼添置秋裝的同時，贏取最新iPhone 14 Pro Max、鑽石項鏈及千元商場贈券等豐富禮品。

此外，作為寵物友善商場，北角匯現正舉行《Cat.Art.Metaverse》貓咪元宇宙主題藝術館，貓奴到場看展覽，更可消費換領一系列貓咪精品進貢主子，人寵共享購物樂趣。

消費券首2天快閃三重賞

日期：10月1日及2日

時間：下午1時至4時

登記地點：北角匯2期1樓中庭（Jakewell對出）

•至抵消費賞：會員於場內商戶以電子貨幣即日消費（任何金額）之單據並在活動現場成功登記積分，可免費獲贈飲品或美食一件

•吃喝玩樂賞：會員於場內商戶以電子貨幣即日單一消費滿$300及成功登記積分，可換領花菇、美酒、護理產品、「電影贈券及超市現金券」其中1份及$200商場零售購物電子贈券，每份獎賞總值逾$300，回贈率高達100%

•終極超級賞：會員於場內商戶以電子貨幣即日消費滿$1,000（最多組合3張單據）及成功登記積分，即可換領Bruno多功能電熱鍋 / 即熱飲水機、Thermos真空燜燒罐 / 真空便當盒等人氣家品1件及$500商場零售購物電子贈券組合，每份獎賞總值逾$1,000，回贈率高達100%

（所有禮品每日名額有限，先到先得，每人限換領各獎賞１次，數量有限、換完即止）

▲ 10月1及2日快閃三重賞，買滿$300送$300，買滿$1,000送人氣家品。（商場提供）

扮靚消費王

日期：2022年10月1日至31日（以消費單據日期計算）

會員在推廣期內於北角匯指定護膚、時裝商戶消費，首3名累積消費金額最高之會員可獲贈名貴禮品，兼可同時賺取積分。

會員可親臨北角匯一期地下顧客服務中心登記，或透過The Point 手機應用程式或「新地商場會員計劃」微信帳號上載有效單據，填妥及成功遞交指定登記表格即可參加；首次登記之發票總金額必須滿$20,000或以上，當中須包括至少1張由北角匯一期指定商戶發出消費滿$500的發票。

獎品：

第1名：iPhone 14 Pro Max 512GB（價值: HK$11,899）+北角匯HK$3,000電子贈券組合

第2名：iPhone 13 Pro Max 256GB（價值: HK$10,199）+北角匯HK$2,000電子贈券組合

第3名：太子珠寶18K白色黃金鑽石項鏈（價值: HK$7,800）+北角匯HK$1,000電子贈券組合

編輯：葉翠華