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【復常之路】李家超冀0+3擴展民生及經濟活動　將針對虐兒事件增加巡查【不斷更新】

社會 09:48 2022/09/27

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行政長官李家超。（馮漢柱攝）

特首李家超今日（27日）早上出席行會前見記者。

【10:00】

有消息指在李家超首份施政報告中，會提出將方艙醫院用作過渡性房屋。李家超表示，會考慮隔離設施是否有用作其他用途的可能性，但要合乎整體防控疫情。他又引述很多專家指出，冬季疫情有反彈可能性，流感亦於冬季活躍，對隔離設施處理要視乎數據及反彈情況，會在施政報告中有詳細交代。

【09:55】

李家超指，逆隔離措施仍在商討中，香港政府及深圳當局已進行高層次會議，但是否能達成共識，就要看是否能達到深圳當局的檢疫要求。

他續稱，逆隔離或過境前檢疫，令想進入內地的市民能遵守國內7+3的規定，就如到深圳進行7+3檢疫隔離，但強調要遵守標準令深圳當局不會增加風險。他指現時對整件事樂觀，會繼續努力。

詳情即看：【下一頁

【09:50】

保良局嬰兒組發生懷疑虐兒事件，有員工涉粗暴對待最少6名幼童。李家超表示，虐兒方面會嚴肅對待並追究責任，當局正修訂法律，但更重要的是增加巡查，會要求勞福局強化抽查、監管能力。

【09:45】

李家超期望，0+3可將民生及經濟活動擴展至最大，整個社會及經濟「動起來」，其中航空、交通或即時受惠，其他行業則可能要等一段時間。他又強調，整個社會要正面看待0+3政策，現只實施一天，之後國際展覽、商務客陸續前來香港，會帶動整體經濟活動。他表示，如管控反彈方面能控制，會按實際情況給予空間予其他活動，望穩扎穩打。

【09:40】

李家超表示，希望因實行0+3，社會逐漸動起來，整體社會及氣氛逐步增長。因改動較大，由指定酒店檢疫隔離，到取消隔離，或帶來不同穩定因素，要密切監察疫情是否反彈。

對於有違規情況，他強調社會理應警惕。如紅碼違反人數超過40人；對於強檢公告，過去2個月，不遵守亦有8至9%；周末期間執行檢測令，亦找到逾千人違反。他指這些人不僅對抗疫不負責，亦影響效果。

如大家都遵守規距，我哋的路就好行啲，否則就難作新考慮。

他續稱，一些由失德醫生發出的打針紙有2萬多張，亦有人上載假快測結果，違規行為破壞抗疫。他期望每人都遵守新規例，一同留意局勢，譴責違規人士。

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記者：黃穎津

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