【MIRROR復工】ViuTV推4劇預告片力撼TVB台慶　《季前賽》接捧《野人老師》12子獨欠Jeremy身影

男團MIRROR於七月底的紅館演唱會發生大型意外後，宣布停團兩個月，面對復工在即，ViuTV已經做好準備，昨晚（26日）推出由MIRROR成員主演的四部劇集預告片，包括安排好打頭陣於10月3日播出的《野人老師》、接棒的籃球劇《季前賽》、前名《死角》的《繩角》，以及《百萬同居計劃》。

昨日正好是TVB的55周年台慶亮燈儀式，席間宣布了連串為台慶而推出的重頭劇集與節目，ViuTV就馬上安排播出MIRROR擔演的四劇預告片，兩台競爭激烈。

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今年7月28日，MIRROR的第四場紅館演唱會中發生大型意外，演出即時腰斬並宣布取消餘下場次，主辦方MakerVille亦隨即宣布MIRROR停工兩個月，期間取消了東京音樂節和叱咤樂壇生力軍音樂會的演出。

明日正好是停工滿兩個月的日子，其實近日ViuTV已經開始就MIRROR的復出作準備，早前已經落實由MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie），以及旦哥鄭丹瑞、談善言、沈殷怡主演，以教育為主題的劇集《野人老師》打頭陣，並於10月3日晚上9點半首播。

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昨晚ViuTV更播出了一段預告片，力推4套由MIRROR成員主演的劇集，除了《野人老師》，還有由姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、Stanley，以及ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）的籃球劇《季前賽》，據悉會緊接《野人老師》於10月24號晚同一段時播出。

預告片中還有首度曝光的劇集《繩角》，此劇原名是《死角》，改編自同名漫畫，劇集以拳擊為主題，由MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK），帶同隊友王智德（Alton）、邱傲然（Tiger），以及周國賢、蘇麗珊、林愷鈴、梁祖堯等演出。

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最後一部則是輕鬆喜劇《百萬同居計劃》，由盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）主演，同劇還有黃德斌、簡慕華、魏浚笙（Jeffrey）、徐㴓喬等人，此劇由《大叔的愛》原班人馬上演，Edan因為檔期問題未能出演，其角色最後由Jeffrey頂上。

短短20秒的預告片中，除了預先公開4大劇集還未曝光的畫面，在剪接上也頗有意思。預告片的背景音取自各劇的白：「當我哋迷失方向嘅時候，一步一步嚟。仲以為你真係唔同咗，點知都係同以前一樣。就算係錯，呢條路都係我自己揀嘅。」似是MIRROR對團體的喊話，而片末由黃德斌高呼一句：「開嚟見我！」似是為MIRROR的復出打氣。

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預告片尾則以「萬鈞劇力 厚積薄發」作口號，厚積薄發意指把存起來的積蓄慢慢放出來，形容只有準備充分才能辦好事情。近日MIRROR成員亦開始更新個人的社交網站，見阿Jer難得發放做Gym的畫面，而Edan亦貼出剃鬚的照片，都似是為重新出發做好準備。

不過上述四劇中未見李駿傑（Jeremy）的身影，今年四月他憑著綜藝節目《 GO！執事務所》而獲得關注，對於未有參演MIRROR的四劇有網另對此感可惜。