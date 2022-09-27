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【蟲草大王】陳恩德與TVB破冰再落廣告　獻殷勤為代言人Do姐慶生

娛樂 11:12 2022/09/27

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「蟲草大王」陳恩德與TVB破冰！

在今年1月底，「蟲草大王」陳恩德（Mark）與女神李佳芯（Ali）傳出緋聞，可是之後Ali落閘，公開表明與Mark沒有發展可能。

後來，Ali會出席陳恩德舉行的寵物概念活動，但臨時取消現身，Mark在律師及公司高層陪同下向傳媒表示，全因TVB開出「不合理條件」，令他決定不用Ali出席。

陳恩德指TVB此舉很不尊重他，而他每年在TVB投放過千萬廣告費，當時開始會決定抽起所有廣告。

事隔半年，蟲草大王與TVB破冰，由鄭裕玲（Dodo姐）任品牌代言人的廣告已在TVB播出。

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為Do姐豪擲千萬

蟲草大王邀請Dodo姐出任品牌代言人拍攝廣告，Dodo姐日前在社交平台分享廣告片段、與工作人員的大合照。

她在帖文中表達感謝：「今年最好嘅生日禮物就係身體健康！多謝蟲草大王Mark @cordyceps_kingmc @kingofcordyceps 嘅溝通同了解。成個團隊都好專業。特別要提導演 @jarco.30 合作過幾次，精乖伶俐，每次都好專業，但係就要減下肥（附對比照我就冇乜點變，佢就要keep下）」。

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準備蛋糕鮮花

蟲草大王在拍攝當中也有現身，顯然對廣告十分著緊，也不敢待慢Dodo姐。他在事後也有於社交平台分享他與Dodo姐的合照，表示由她任代言人是很榮幸，「能與她一起拍攝廣告和交流，看到敬業樂業的態度真的令人敬佩。」

他又透露由於拍攝當天是Dodo姐的生日，故特意準備了蛋糕、鮮花，並表明期待再有下一次的合作。

Ali微電影面世

蟲草大王過往抽起在TVB的廣告後，也依然出資支持Ali自編自導自演兼監製的微電影《伴》，果然「有情有義」。Ali早前接受傳媒訪問時回應，指當中有好幾位朋友組成捐款機構。

Ali自去年開始籌備的微電影，是為慈善機構「賽馬會耆智園」宣傳腦退化症，由Ali與資深電影人
張同祖主演，微電影已於Ali的Youtube Channel上架。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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