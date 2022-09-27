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【兩地通關】梁兆基：與國際及內地通關同樣重要　政府及商界正努力與內地商通關條件

社會 10:39 2022/09/27

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（資料圖片）

政府取消入境酒店檢疫要求，有人認為無望與內地免檢疫通關。李家超今早行會前指，與深圳逆隔離仍是有商量的。香港總商會總裁梁兆基今日（27日）表示，商界正準備大型商務活動，不認同與海外通關，會流失與內地通關的機會。

香港總商會總裁梁兆基接受電台訪問時指，實施入境檢疫「0+3」發出頗大的訊息，令商界預視很快再放寬，期望年底前實施「0+0」，不少企業已開始籌劃一些涉及過千人的活動，因為大型活動需時一至兩個月安排。香港作為中西橋樑，如果不能與內地通關，只能發揮一半作用，因此與國際及內地通關同樣重要，兩者不是「二揀一」，政府及商界正與內地努力商討，期望有條件與內地通關。

 

未能與內地通關情況下，對外通關很重要，我不覺得我們對外通關了就一定是二選一，沒有辦法與内地通關，因為內地其實對外通關都有急切地需要。如果香港能盡快開邊境，這些活動會因應市場的需求，我相信會很大機會回來，有沒有流失的可能性，的確有，因為有些遷移後，回流成本有一定障礙。

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責任編輯：余思嵐
 

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