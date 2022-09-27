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【面臨清拆】志記鎅木廠今晨圍封　所有人不得進入

社會 10:28 2022/09/27

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大批地政及警員今晨突然圍封木廠。（阡陌之間）

屹立上水古洞北逾70年的志記鎅木廠，因政府收地面臨結業。早前地政總署已先後兩次酌情將遷出限期延至今年6月底及9月13日。而因廠區內有約8頭流浪唐狗，依靠好心人每日定時餵飼，動物組織再與地盤工程負責人協商，最終將9月25日定為最後死線。今早（27日）志記鎅木廠傳出消息，指木廠已被圍封，所有人不得進入。

本地農業資訊平台「阡陌之間」指，大批地政及警員今晨突然圍封木廠，現時所有人不得進入，漁護署動物管理隊亦到場候命，現正交涉中。

發言人又指，現時只容許負責人之一妹姐入場取回文件後離開，負責人權哥、木廠工人等都被阻在封鎖線外。據陳姓地政人員透露，由於木廠危險，今日不會再容許其他人入場，亦不能取回其他工具及私人物品。

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記者：黃穎津

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環保措施 漁護署 結業 工程 地政總署 上水

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