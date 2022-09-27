【面臨清拆】志記鎅木廠今晨圍封　所有人不得進入

▲ 大批地政及警員今晨突然圍封木廠。（阡陌之間）

屹立上水古洞北逾70年的志記鎅木廠，因政府收地面臨結業。早前地政總署已先後兩次酌情將遷出限期延至今年6月底及9月13日。而因廠區內有約8頭流浪唐狗，依靠好心人每日定時餵飼，動物組織再與地盤工程負責人協商，最終將9月25日定為最後死線。今早（27日）志記鎅木廠傳出消息，指木廠已被圍封，所有人不得進入。

本地農業資訊平台「阡陌之間」指，大批地政及警員今晨突然圍封木廠，現時所有人不得進入，漁護署動物管理隊亦到場候命，現正交涉中。

發言人又指，現時只容許負責人之一妹姐入場取回文件後離開，負責人權哥、木廠工人等都被阻在封鎖線外。據陳姓地政人員透露，由於木廠危險，今日不會再容許其他人入場，亦不能取回其他工具及私人物品。

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能 泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津