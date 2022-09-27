【食軟飯】體弱多病靠高收入太太養家　丈夫聽盡閑語：我八字是否食軟飯

▲ 丈夫體弱多病靠太太養家，聽到不少閑言閑語。

古語有雲「江山易改，本性難移」，但同樣亦有 「士別三日，刮目相看」，人的本性是否會跟著成長而改變呢?羅比的答案是保留的，我更多是認為是因為際遇而改變的。今天這個例子雖然有點沉重，但我也希望有緣看到文章而正在逆境當中的朋友，能從中找到勇氣，昂首挺胸地從逆境之中找到通往順境之路。

M先生，年近40歲，育有一女一子，跟太太自大學開始相識，至今仍然相當恩愛，實在羨煞旁人。他曾經在學時期的籃球健將，踏進社會後雖然少運動，但依然是高大帥氣，聽說現在，還不時在公司中有一些報以愛慕的眼神(他本身性格也是不錯，跟他說話讓人感到很有暖意)。可是，幾年前他身體出現問題，是一重容易耳鳴頭暈的症狀，嚴重影響工作。

M先生: 「羅師兄，真係如你所講，2020開始我真係好大鑊，疫情下公司將我既工作時間改左，我變左Part time WHF。本身靠佣金既我生活大受影響，間屋仲供緊，小朋友又細，一個小學一個幼稚園，我又因為病好多工都唔敢做，做做下暈低，老闆都驚左你。」

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羅比: 「咁太太工作穩唔穩定呢?」

M先生: 「好彩佢穩定咋，唔係我太太，我依家都唔知點算。最初，佢娘家知道我病左，個陣細B(幼子)岩岩出世，我因為病停左成大半年工，無論外至鄰居同事，內至佢(太太)屋企人，都好多說話我聽。美其言話我有福氣，娶左個好老婆，唔使我做，其實咪話我食軟飯咯，好衰唔衰，我老婆仕途真係一帆風順，幾年前當時都已經係我兩倍人工，依家更加車尾燈都見唔到…….」(M先生有點失落和無奈)

羅比: 「我記得你第一次黎搵我係2018年，當時未有病，同你太太一齊黎，我印象中你好陽光，係個好Man既暖男，我記得我提你八字火太重又從唔到(夏天出世，2020年子水沖午火，本身屬鼠，更加中應期，大運再中火局，我當時斷言你2020年有一劫，你捱過咗都算執返身彩。(感謝M先生公開出生日期: 西曆1984年6月25日)」

M先生: 「病都唔係最緊要，人言先可畏，令你覺得自己好失敗，好似拖累左太太咁。當時情緒問題大幾乎想自殺，覺得自己唔應該有小朋友，唔應該買樓，咩都好自責，企係海邊試過想自殺(情緒病一樣可以致命，當時還在劫中)，好彩有個保安叔叔見到拉住我。講開又講，個次之後，我係屋苑無再見過個個叔叔喇(咁奇異?)。其實我八字係咪真係要靠老婆，食軟飯呢?」

食軟飯八字面相有得睇?

一:身弱食傷旺而無印

羅比: 「你問得呢個問題，睇黎你都睇化左好多，我感覺只要我同你講你係，你就可以好安心咁係屋企湊仔喇。首先，係我地日常大眾認知上，可以靠到女人既男人，大部分靚仔先啦，如果後生小鮮肉就更有優勢喇，咁女人養埋都心甘抵D啦(阿姨我不想努力了)。咁如果八字食神傷官旺，又無印星既剋制，或多或少都比較靚仔同有魅力，識講野。然而你既八字唔係咁，相反係另一類。」

二：官殺太多，印比太弱

羅比: 「你屬金，火(官殺)旺制身，仲要係午火七殺，土同金都相當弱，但偏偏庚金有比肩，從唔到。財星入夫妻宮，算係妻星正位裝，自身際遇唔好，但勝在太太質素高，所以可以幫到你，但始終唔係局中用神，關係上多少都會為你帶黎煩惱。其實我覺得應該講，你只要放得下，呢個問題就唔係煩惱，只係一段際遇。每個人既劇本都唔一樣，一套戲總有人做主角，有人做配角。係呢套戲你做配角啫，或者下套到你做主角呢?」

M先生: 「咁我可以做D咩改善一下運程呢?」

羅比: 「左手戴水系藍色，黑色既水晶，另外呢段時間得閒搵D野學下，充實下自己。享受多D同小朋友一齊既時光，唔係好多爸爸有咁既機會嫁，你轉變一下心念，接受佢，享受佢。而下個大運入水運，你工作會忙返好多既，信我!呢一刻，健康優先。」

M先生: 「經過上次件事點唔信你啊，師兄。好啦，我都會繼續調理好身體，然後努力做野，或者搵新工，畢竟都唔想太太咁大壓力，我知佢唔講係唔想我擔心。」

羅比: 「有時我都會諗，如果有機會食軟飯我又食唔食呢? 睇下邊個既軟飯同難唔難食啦。」

M先生: 「大師巴閉喇，有得食仲要揀擇，哈哈……」

我和M先生在愉快中完結了這此約見。他真的改變了很多，其實這種八字是很有責任感的人，大多是被際遇(大運流年)所逼而改變的，這類人雖然辛苦，但要是能開悟，是能有大智慧的!

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