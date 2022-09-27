【口臭】25歲女愛飲珍奶患嚴重口臭　中醫教從舌頭分辨4種口臭+緩解口臭方法

口臭不僅會影響社交生活，還是健康警號，台灣有中醫分享個案，1名25歲女子常喝珍珠奶茶及不做運動，久待冷氣房竟嚴重口臭，中醫教從舌頭分辨4種口臭及緩解口臭方法。

據台媒報道，中醫師吳亞凡分享一個病例，稱1名25歲女患者任職展場主持人，有嚴重口臭，每當張嘴説話時，別人都退避三舍，她曾用芳香劑、看過耳鼻喉科醫生及牙醫，惟均未有改善，因她喜歡喝冷、冰的，包括珍珠奶茶。然後都躲在冷氣房，也不運動，故身體的濕氣積聚無法排出，令口氣有污濁感，變成嚴重口臭。

吳醫師稱，從中醫的角度來看，口臭有4大類別型，包括：

1.清肝胃火型

常熬夜晚睡人士，易有這個類型的口臭。而除了口臭外，還會有口乾舌燥的情況。

2. 健脾利濕型

平日經常喝凍飲吃冰品，又不愛做運動的話，身體的濕氣就會積聚在身體，無法排走，造成污濁感的口氣。

3. 消食化積型

腸胃不好的人就容易有這類型的口臭，舌頭明顯水腫的問題。如果打嗝會有食物殘渣的酸味。

4. 養陰清肺型

經常有鼻塞、鼻癢和眼癢問題的人特別容易有這種口臭問題，因為有這些問題，半夜很容易有打開口睡的習慣，造成口乾，帶臭味的細菌就容易滋生，造成口臭問題。

緩解口臭方法

吳醫師教大家3個緩解口臭方法，第一個是迎香穴，在鼻翼兩側、法令紋的位置，這個位置是疏通肺氣，還可以請肺熱，如果是鼻子造成口臭，可以多按此處。

另一個穴道是在小腿，現找到膝蓋，膝窩有兩個凹洞，比較靠外側的外膝窩，與我們的外腂間做一個連線，然後剛才在二分之一位置按壓下午，這是針對健脾利濕，如不利排汗、喜歡喝冷飲，身體濕重，可按此處。

最後是在腳上，找到我們的大拇趾、二拇趾，從指縫往上推，推倒一個推不上去的地方，這邊是太衝穴，如經常熬夜，或工作壓力大人士，適合按此處，可清肝活，疏肝鬱。

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責任編輯：羅嘉欣