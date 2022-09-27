【台慶亮燈】陳瀅否認耍大牌推Job　自爆被緋聞男友方力申整痛

▲ 陳瀅否認推劇。

TVB昨日（9月26日）舉行「55周朱點慶亮燈儀式暨記者會」，公布連串賀台慶節目詳情。當中四大台慶劇包括《美麗戰場》﹑《下流上車族》﹑《新四十二章》及《超能使者》即將播出，令人期待。

早前有傳耍大牌推劇的陳瀅，地位似乎未受動搖，在拍大合照時與方力申一齊站在中間位置，足見TVB對其的重視程度。

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否認做女一推劇

事後陳瀅與方力申一起接受TOPick訪問，談到有傳她耍大牌辭演劇集《妳不是她》一事 ，陳瀅立刻否認此事：「千萬不要這樣說，推劇更加沒可能，其實半年前我一早向公司請假，因為本來要到去外地出席朋友婚禮，誰知婚禮延遲，變相我有兩個星期時間就決定飛去巴黎。」

至於小方隨即提醒陳瀅要小心當地的小偷，認真細心。

▲ 親解推劇原因。（陳慧安攝）

二人對劇集播出感期待

提到他們有份參演的台慶劇《美麗戰場》將於10月3日播出，小方表示對此劇播出感期待：「由開始拍攝到拍完都只是用了半年時間，在TVB又沒試過那麼快，整個過程過得很快，我們都很興奮期待劇集出街。」

外界對此劇都大感期待，問到他們會否對收視有壓力，陳瀅則說：「導演應會較大壓力吧？因為我們做足演員的本份，在拍攝期間盡力呈現最好的狀態，我們已盡力做好，喜歡與否就很看個人口味，希望大家喜歡，因為近年都少這類型題材的劇集。」小方又表示大家拍得很開心。

▲ 二人合作開心。（陳慧安攝）

陳瀅「投訴」小方？

談到在劇中陳瀅被小方掌摑又被對方推落沙發，似乎很悲情，小方笑言：「你們沒有看到推之前，她怎動手打我。」陳瀅即「投訴」被對方掌摑得很痛，全是真打：「好痛，痛到我拍完與他那一場，我躲在房間哭了半小時。」小方則說：「當時我們都沒有人敢再問她發生何事。」

陳瀅當場「反擊」：「你都沒有問過我發生何事，其實你真是打得我很痛。」小方則表示無辜指當晚有慰問對方。

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確診後遺症

另外，講到早前小方剛確診康復，他指現時身體很好：「我很幸運，沒有病徵，沒甚麼大礙。（多少天才轉回單線？）5天就轉了，不過因為用不同檢測包會有不同，所以我穩陣起見到第10天才外出。」

曾確診過的陳瀅則自爆有嚴重的後遺症：「現時我很容易忘記東西，突然忘記自己要做甚麼，每天都會發生3至4次，有時想很久都忘記要做的事。（記對白有沒有影響？）那就不會，因為對白已經有，我是想做的事會突然忘記。」

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記者：游艾維、陳曉柔