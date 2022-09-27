【育兒心得】不甘落後於人為子女報不同興趣班 請歸還學習權給孩子

▲ 要尊重孩子的選擇。

望子成龍、望女成鳳是很多父母的期盼，加上大家都害怕輸在起跑線，所以便出現了很多怪獸家長，西方稱之為Helicopter Parents。每天大清早，孩子們背著十多公斤重的書包出門，迎來內容豐富、節奏緊密的學習旅程。

午後，孩子們又再背著那沉重的書包離開學校，但他們不一定是回家休息，而是到爸媽預早安排的補習班繼續「學習」。好不容易才捱到週末，以為可以休息下，換來卻是更多的補習班和興趣班。

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在童年的黃金歲月，天真爛漫的孩子變身成一個又一個Shopping Mall Kids，在同一商場內，父母可以同時為孩子報讀不同的興趣班及補習班，好讓孩子消磨一整天。

隨著孩子成長，在新學年是時候把學習歸還給孩子，各位家長可否停一停，想一想。如此密集的課餘活動，是否真的能夠造就孩子呢？

筆者完全明白為人父母的想法：「別的孩子的父母都為他們安排補習班，如果沒有為自家孩子作出相應安排，孩子會否輸在起跑線呢？」，「萬一孩子真的因此落後於人，我怎樣對得起他們呢？」為此緣故，家長們往往不顧一切，「湧」往直前，豈料害得孩子們在商場耗盡寶貴青春。

筆者育有兩名子女，他們都很喜愛閱讀，一次我獨自逛書局，挑選了兩本他們喜愛類型的書本作為禮物，想給他們一個驚喜；怎料他們接過禮物後禮貌地道謝，但我卻沒看到預期的喜悅。

及後我更發現他倆並沒有讀完那兩本書便棄在一旁，當時我才恍然大悟，他們喜歡挑選自己喜愛的讀本。事實上，各位家長們可以嘗試放手，讓孩子們因應自己的興趣和時間，選擇自己喜愛的課餘活動，這不但可以確保孩子認真及投入，更可以從小訓練孩子的時間管理觀念。

這裡跟家長分享小小教養貼士，或許可以作為參考：

1. 放手讓孩子選擇，但要把「心」輕輕的留住；注意孩子的選擇，在適當時候予以意見。

2. 配合孩子在學校的學習內容及進度，建議孩子參加相關的參觀或體育活動，拓寬孩子的見識和視野，為孩子的學習增值。例如孩子在學校正在學習有關環保課題，可以建議他們參加香港科學館舉辦的科普講座讓孩子，在目前的學習基礎上豐富識見。

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