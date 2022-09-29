報告 -【TOPick好物試用】大棧急凍南非BB鮑魚 (價值$188)(20份)

試用專員：Kristin Cheung

好多謝topick舉辦是次活動，我可以試食大棧急凍南非BB鮑魚大棧急凍南非BB鮑魚！

我們一家大細都好鍾意食鮑魚，但本人除不太懂煮食外和非常怕麻煩清洗，好多時都只會買罐頭鮑魚來代替。

無意中發現TOPick 搞試食活動，就好奇之下click入睇睇教煮食片段，大棧南非BB鮑魚最吸引我地方當然是方便處理，原來只要解凍後只需簡單清洗就可以立即煮食，所以即時參加，我就跟住大棧提供的煮食片去炆，真的估不到了幾個鐘頭BB鮑魚口感依然非常好，十分有趙口，相比罐頭鮑魚都比較淋身，所以真的非常驚喜。而另一賣點大棧南非BB鮑魚全天候以無污染原生態海水養殖，過程絕不使用任何生長激素，抗生素或其他化學物質。為鮑魚提供最佳的生長環境，而且經濟實惠二百幾蚊已經大大盒，一定會再買試做其他餸菜。

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試用專員：Kenny

首次參加 TOPICK 的活動，見到大棧南非 BB 鮑魚，心想鮑魚處理繁複，有很交工序，大多節日只買一些即食罐頭鮑魚。本想不會參加，但再看到大棧南非BB 鮑魚原來只需要簡單處理，盡管嘗試參加，發現大棧南非 BB 鮑魚原來解涷後稍為清洗下，方便處理便可煮食。盒上寫上煲湯，煲粥及清蒸，我選用了清蒸，因為簡單快捷，只需用薑絲蒸好後加上蒸魚豉油便可。味道鮮美，口感軟熟彈牙。原來可以這麼方便，以後可以再購買大棧南非B B鮑魚嘗試，不用只食罐頭鮑魚。

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試用專員：Jackie So

今次有幸參與TOPick好物試用，試食大棧出品的急凍南非BB鮑魚。由於家中有長者及小朋友，在選擇食物方面，會特別注重產品質素及營養，大棧急凍南非BB鮑魚不含激素及化學物質，絕對放心讓家人食用。

鮑魚處理非常容易，解凍及清洗後即可烹調，今次選擇切薄片加三色椒快炒，鮑片爽口彈牙，適合一家大小食用，而且價錢實惠，值得推介。

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試用專員：Ching Ching

Topick今次舉辦這次活動，另我這個對烹飪零天份的主婦也能煮調出美味餸菜。

早前朋友已向我推介，加上看見Topick有試食活動，即管參加玩吓大棧急凍南非BB鮑魚試試看。對我來說烹調鮑魚是一件麻煩的事，但當我處理這盒大棧急凍南非BB鮑魚時，發現鮑魚內臟非常容易清理。今次我大膽挑戰用椒鹽方式烹製大棧鮑魚，出奇地油炮後鮑魚仍保持肉質鮮嫩，口感彈牙及爽口，沒有半點腥味，而且仲十分惹味。

大棧急凍南非BB鮑魚，經濟又實惠，最重要標榜不含激素和化學物質，我必定會向朋友們極力推介大棧急凍鮑魚。

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試用專員：Kathy Fan

洋蔥牛油氣炸南非鮑魚

大棧呢隻急凍南非鮑魚好方便一盒大概有十二隻買返黎之後又未食可以擺住係冰箱先一盒四四方方唔阻雪櫃位置

到要大宴親朋果朝 先拎出黎解凍預一人一隻都夠曬因為係唔會縮水咬落好實肉又彈牙

仲有用大棧呢隻急凍南非鮑魚唔使擔心宴客果日想煮時街市冇鮑魚賣又式者唔新鮮

大家都知喇街市賣野一百蚊八隻都總有兩三隻唔新鮮同細隻d

買大棧呢隻急凍南非鮑魚就唔會喇 粒粒都差唔多大 唔驚比呀仔話唔公平

講到煮法 其實我煮野食就唔叻既 所以一早就買左個氣炸鍋 唔識煮既野都氣炸一下

洋蔥牛油氣炸南非鮑魚 首先要汆水 同埋清左鮑魚D內藏 之後開埋個殼

我見上網有D人教呢就唔使拆殼既 但係我建議拆 因為慳位D 可以一次氣炸多幾隻呀麻

搵張錫紙擺曬D鮑魚落去 再放洋蔥 牛油就氣炸得 190度20分鐘

打開氣炸鍋 牛油鮑魚既味道衝曬出黎

想再香D可以先190度15分鐘 打開加蒜泥 再190度5分鐘 牛油蒜泥味仲香呀

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試用專員: Stacey Wong Sze Yu

好開心今次可以有份試食大棧鮑魚，平時好鍾意整定啲醉鮑魚放喺雪櫃口痕嗰陣當零食，所以成日都行街搜羅一下有啲乜嘢平靚正嘅鮑魚可以攞嚟整。

一打開個盒望到佢啲鮑魚隻隻都好肥大，好靚。

上佢網站度睇見到教整「清酒南非鮑魚」嘅菜式，今次用咗佢個食譜嚟整醉鮑魚冷盤。啲肉非常之爽口彈牙，好好食🤤

佢用無污染原生態嘅海水嚟養殖，冇激素，好味得嚟又健康，今次試完都會keep住買來食

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試用專員: Yuen Yuen

鮑魚size非常之大，肉好厚身，彈牙新鮮感，即使用熱水滾完都唔會縮水。

然後用簡單嘅泰式香料混和一齊，將佢過冷河混合泰式香料放入雪櫃，雪幾個鐘頭之後攞出嚟食，超級好味。

肉厚身彈牙，質感非常之好，完全令我對bb雪藏鮑魚嘅感觀大改變。勁正。

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試用專員: Kwok Fai Leung

我用「大棧急凍南非BB鮑魚」煮兩味菜式包括陳皮香蔥蒸鮑魚及青紅羅白鮑魚湯：

蒸：陳皮香蔥蒸鮑魚，香蔥吸收鮮汁，及鮑魚好滑又爽口，非常野味！

湯：青紅羅白鮑魚湯，羅白配搭鮮嫩細滑的鮑魚，更能增添湯底的層次感；煮湯後鮑魚形然帶有鮮美精華。

固此，我能試用「大棧急凍南非BB鮑魚」做以上的菜式，才能享受出此食材真正的味道。

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試用專員: Simon Poon

大棧南非急凍BB鮑魚令我對急凍鮑魚改觀，我開頭以為處理鮑魚很麻煩又污糟，但大棧南非急凍鮑魚一開袋已經感到很乾淨，鮑魚殼的周圍沒有黏著泥濘草青，我上網查看原來鮑魚是在全天候無污染源生態海水養殖的，海水乾淨鮑魚當然完全無污染，我完全不需要使用生粉、食用梳打粉和鹽來清理鮑魚，我簡單的洗洗，氽水1分鐘所有污糟東西已經出來。

接着我再做了一個“鮑魚扒時蔬”，鮑魚味好濃、好煙韌彈牙、好爽口，大棧完全令我對急凍鮑魚改觀，我完全不覺得自己在吃急凍鮑魚，像鮮鮑一樣美味。日後我一定會再次購買，試做其他的菜式，我相信無論炆煮、清蒸應該都好好味，最後很多謝TOPick和大棧，希望日後多舉辦類似活動，我必定好好推介給身邊的親友，多謝。

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試用專員: Wing Wan Lo

首先要多謝TOPick和大棧舉辦的好物試用活動，令我有機會嘗試到大棧急凍南非BB鮑魚的鮮味。以前我一向都只是貪方便，用罐頭鮑魚做餸，認為急凍鮑魚沒有新鮮味道，而且很硬很實的，鮮鮑又清理麻煩困難，但今次試食大棧急凍鮑魚後令我有所改觀。

原來大棧南非鮑魚在養殖的過程當中沒有使用任何生長激素，抗生素或其他化學物質，鮑魚在一個極佳的環境生長，我為了嚐試鮑魚鮮味，我做了<蒜蓉蒸鮑魚>，我的家人完全吃不出是急凍鮑魚，不停讚鮑魚肉質鮮味有口感，大棧鮑魚不到3分鐘就清碟了！非常好食！做到餸菜令我屋企人食得開心，我都好滿足。很多謝大棧，我會再購買食用的。

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試用專員: Sarah Chiang

剛到中秋佳節，全家人都回家食團圓飯過節，正在頭痛要做什麼餸菜之際Topick給我一份驚喜，我可以試煮試食大棧急凍南非BB鮑魚做中秋節團圓飯，多謝Topick和大棧。

開頭我以為叫得“BB”鮑魚應該好細隻，還擔心不夠食，點知一袋都有12隻，每隻都長7厘米，我覺得都幾大隻，很夠食。飼養大棧南非鮑魚的廠商重金投資海水系統，24小時抽取大西洋和印度洋交匯的清澈海水養殖鮑魚，所以我覺得鮑魚很清潔，用清酒清蒸味道鮮味，口感很淋滑，中秋節團圓飯上每人都讚不絕口。

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試用專員: Nancy

十分感謝Topick和大棧讓我成為好物試用員，今次試用的是南非bb鮑魚。

鮑魚是名貴的「海珍品」，味道鮮美，營養豐富，是家庭聚會的必然之選。在試用「大棧南非bb鮑魚」時，有4方面我是十分欣賞的 - （1） 包裝過程衛生；（2）鮑魚軟熟彈牙，口感好；（3）吃下去，還能食到鮑魚的鮮味（4）使用方便，經解凍後，洗刷乾淨，清蒸。

我家孩子很喜歡吃，連屋企的長老都讚。