【食安新焦點】食魚後腹痛眩暈四肢痲痺？　食安中心指一種魚含雪卡毒

食物安全中心在2022年8月接獲一宗懷疑雪卡毒魚類中毒個案的通報,患者在進食魚類大約5小時後出現腹痛、腹瀉、眩暈及四肢痲痺。有關的魚類為一條10斤重的沙巴龍躉。到底甚麼是雪卡毒魚類中毒?

何謂雪卡毒魚類中毒?

雪卡毒魚類中毒是一種由進食含雪卡毒素的海產(主要是珊瑚魚)引致的疾病。雪卡毒素包含逾20種同系物,化學結構成梯狀(圖1)。

▲ 雪卡毒素同系物CTX1B的化學結構(摘自美國食品及藥物管理局2012年編製的Bad Bug Book, Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins)

雪卡毒素的特性

雪卡毒素屬脂溶性、耐熱、沒有氣味及味道,也不受烹煮或冷藏影響。雪卡毒素主要積聚在魚類的頭、肝、腸和卵。雪卡毒素並非由魚類產生,而是源於稱為雙鞭毛藻(干比亞藻屬和福岡屬)的水藻。珊瑚魚吃下這些有毒水藻而變得有毒。這些有毒水藻生長在珊瑚礁一帶平靜及受保護的水域。活得較久及體積較大的魚類所含的雪卡毒素水平一般較高。然而,因進食養殖魚類而引致雪卡毒魚類中毒的風險則非常低。

雪卡毒魚類中毒的病徵

雪卡毒魚類中毒可引發超過100種腸胃、神經及心血管系統的病徵,如口腔刺痛麻痺、噁心、嘔吐、腹瀉和暈眩等(圖2)。患者會在進食有毒魚類後30分鐘至24小時內出現急性中毒徵狀。大部分病徵與其他食物中毒不適類似,但冷熱感覺顛倒(即觸碰冷物會引起灼熱感),則是雪卡毒魚類中毒的典型特別病徵。

現時沒有解毒劑或專門療法可治療雪卡毒魚類中毒。以往曾中過雪卡毒、飲用含酒精的飲料或食用果仁及種籽製品均有可能加劇病徵的嚴重程度。

部分病人的病徵可持續多月或多年。病徵也有可能受進食某些食物(例如酒、果仁、乳製品及魚類)、行為改變(例如劇烈體能活動)或其他因素(例如受陽光照射)引發而不時再次出現,有時會長達多年。

▲ 雪卡毒魚類中毒示例(摘自聯合國糧食及農業組織/世界衞生組織2020年編製的Report of the Expert Meeting on Ciguatera Poisoning)

氣候轉變如何影響雪卡毒魚類中毒

雪卡毒魚類中毒是北緯35度至南緯35度之間區域的風土疾病,病源主要圍繞南太平洋、印度洋和加勒比海一帶水域的珊瑚礁。然而,雪卡毒魚類中毒已因為國際海產貿易而成為全球問題,在沒有發現這些有毒水藻的地區也因為進口魚類而發生中毒個案。

隨着水溫上升,全球暖化或會影響有毒水藻的生長和擴散。另一方面,部分水域也許會因為水溫太高而導致有毒水藻難以生長。其他全球暖化的影響,如海平面上升及降雨量增加,也可能改變有毒水藻的分布和數量。

雪卡毒的安全水平

聯合國糧食和農業組織和世界衞生組織曾評估雪卡毒的毒性,認為未能根據已有數據制定(急性或慢性)健康參考值。一些海外食物安全機關則建議,以每公斤魚肉0.01微克CTX1B作為不會引致雪卡毒魚類中毒病徵的含量上限。

減低雪卡毒魚類中毒的方法

消費者在應減少選購和進食珊瑚魚,尤其是體型較大的珊瑚魚,並避免進食珊瑚魚的頭、皮、內臟(例如肝、腸及卵巢)和卵。在進食珊瑚魚時,應避免喝酒和吃花生、果仁或豆類食物。如出現雪卡毒魚類中毒病徵,應立即求醫。至於業界方面,應避免購買來歷不明,更要避免從已知有魚類受雪卡毒素污染的水域採購魚類,此外亦要嚴格遵守《食物安全條例》有關備存記錄的規定,使在發生雪卡毒魚類中毒個案時得以迅速採取有效的管制措施。

TOPick與食物安全中心合作,提供最新的食物安全資訊,「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出,以上資訊均由食物安全中心提供。