「世界清酒之日2022」無限任飲50多款清酒　酒業界精英分享獨得品酒心得

▲ 「世界清酒之日2022」清酒暢飲節

日本酒造組合中央會，自1978年起就將10月1日訂為「世界清酒之日」，因為此時正值是稻米豐收，酒藏重新釀酒的日子，而世界各地的清酒酒藏、餐廳、酒吧等，亦會於當日甚至整個星期，舉辦各式各樣的慶祝活動。

而WSD Global Kanpai將於太古坊德宏大廈的全新概念食堂KIN Food Halls，舉行大型「世界清酒之日2022」慶祝活動，現場將為大家提供超過50種清酒無限暢飲，當中包括多款得獎的優質清酒。

▲ 本地日式居酒屋AWA AWA主廚Joe Chan為活動精心設計菜餚。

同時，配上本地當紅日式居酒屋AWA AWA主廚Joe Chan為活動精心設計的日式美食及新鮮刺身，包括日式吉列海老餅、日式咖哩豬肉餡餅丼；油甘魚、池魚、鯛魚刺身；銀鱈魚、帶子、三文魚手卷等，讓到場人士全方位感受最地道、最精緻、最獨一無二的的清酒文化。

參加者亦可得到專為活動製作的特別紀念版 Ochoko 清酒杯（御猪口，清酒專用酒器），以及特別紀念版T-shirt。

活動更雲集全球清酒業界精英，分享獨得的品酒心得、行業資訊，門票有限，先到先得，可按此購買門票。





「世界清酒之日2022」清酒暢飲節

日期：10月1日（星期六）

時間：下午5時30分至晚上9時30分

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈2樓KIN Food Halls

入場費：188元

活動詳情：超過50種清酒無限暢飲、特別紀念版清酒杯及T-shirt、多款限時優惠日本美食、免費出席現場專家分享會