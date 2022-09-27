【星二代】因教功課怒掉兒子習作　陳敏之自認EQ低內疚：佢嚇到震晒

▲ 陳敏之因為教功課，怒掉兒子習作，她自認EQ低、很內疚。

父母教功課，不時都會難以控制EQ，容易因此與子女爆衝突，有傷感情！就連「跟得媽媽」的陳敏之也不例外，她曾經試過一次因教兒子子樂做中文功課而發嬲怒掉兒子的習作，事後敏之好內疚，「我咁樣鬧佢好似好陰公，覺得佢好慘！」

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陳敏之愛子如命，工作以外，全天候都會陪兒子子樂，做功課當然也不例外，在去年11月尾，她在ig分享了仔仔做功課的情況，當時子樂要做一份中文及數學功課，敏之很用心教子樂做功課，將要寫的字拆開加深兒子對中文字的印象，她會問兒子怎樣寫？如果摭住一個，又係咩字？當時只得4歲的子樂，好醒目地回答：「朋友個朋，(點寫㗎？)撇、橫、直鉤、橫同埋橫，(如果摭住一個，係咩字？)月，月亮個月，(如果兩個月字就係朋友個朋)係！」

敏之看著兒子做功課也不禁表示，「幼稚園K2都咁深嘅！」子樂寫個「朋」字，寫得太分開，敏之立即替他擦掉，並說：「太開喇，呢個月字，做朋友要黐埋啲，知唔知？兩個字埋少少，如果唔係做唔到好朋友」，當兒子完成功課後，他也會稱讚兒子叻仔，做得很好，字寫得很靚！

▲ 陳敏之很用心教兒子做功課。(IG影片截圖)

對於曾經因為功課向兒子發怒，敏之向TOPick表示那次很內疚，自己控制不到情緒，

對於做功課呢part 我EQ低，尤其是中文，係中文功課深，我仔寫字好靚，我仔係寫到，我想講覺得佢好慘，內疚係因為佢寫得好靚，我仲好高要求，佢哋啲手又細，始終啲骨同肌肉都係軟，咁我覺得咁樣鬧佢好似好陰公，又掉佢功課，佢嚇到震哂，呢啲唔係咁好，咁樣做個能量都唔好，所以我唔會再咁做。

敏之透露與兒子因功課發生衝突只是發生過一次，問到之前讀St.Cat是否比較吃力，功課比較深？敏之指子樂在St.Cat讀書好開心，只是自己要求高，完全唔關兒子事，

佢係好鍾意間學校、老師同同學，佢哋好有愛心，同埋幼稚園係玩，唔需要諗嘢…

現在子樂轉讀了CAIS宣道國際學校小學部，功課少之又少，而且個人也成熟了不少，

國際學校啲功課可以喺學校做晒，有時有啲show and tell，有啲要返屋企畫、做吓project，咁暫時都係簡單嘢，開學開咗一個月，睇到佢開心，佢大個咗好多，因為依家返全日制，以前就半日，覺得佢會攰啲，但成熟咗好多，返全日自理能力要高啲，所有嘢都自己，有lunch time、snacks time……

子樂大得太快，作為媽媽的敏之很感觸，並會更加珍惜親子的時間，所以她也不希望再因為功課與兒子爆衝突。

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編輯:林碧洋