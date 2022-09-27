  • 31°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【惡作劇之吻】直樹湘琴世紀合體　林依晨榮升媽媽童顏依然

娛樂 12:41 2022/09/27

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

網民很懷念《惡作劇之吻》！

改編自日本漫畫《淘氣小親親》的台劇《惡作劇之吻》於2005年在台灣中視首播，《惡作劇之吻》於當年播出後成為大熱劇集，深受觀眾愛戴。

男女主角鄭元暢和林依晨憑《惡作劇之吻》火速走紅，導演瞿友寧趁着劇集開播十七年纪念分享一張眾人Re-u的合照，不少網民紛紛表示超懷念。

【BB來了】林依晨結婚6年終成功懷孕　「零負評女神」預產期10月當人母

最新影片：黃紫恩專訪

《惡作劇之吻》重聚

《惡作劇之吻》導演瞿友寧於FB分享了之前Re-u的一張照片，導演跟「江直樹」鄭元暢、「袁湘琴」林依晨、「阿利嫂」趙詠華、「江萬利」張永正和
「袁有才」唐從聖合照。

瞿友寧寫道：

什麼時候我們再一起吃個飯啊？上次一起都是二年前了，好想念你們，幸福要永遠在，希望世界上每個人都能平安健康快樂幸福❤️
#這是兩年多前的合照大家別誤會了
#疫情結束之後期盼再見  
#惡作劇之吻開播十七年纪念
#惡作劇之吻

【打噴嚏】林依晨曾為覓終身伴侶苦惱　柯震東感激粉絲不離不棄：一直在我身邊

    點擊圖片放大
    +9
    +8

網民懷念

網民於照片下留言：「哇，經典😍😍😍」、「現在還在重看」、「無論經過多少翻拍，只有瞿導的台劇板本在我心理是經典，無可取代。」、「哇！有這麼久了嗎？好懷念喔~~想念呆萌的湘琴跟酷酷的直樹，這套漫畫淘氣小親親我有收藏喔！」、「完全回憶殺!! 大家都沒變❤️」、「無論多少版本，只愛依晨小綜版❤️❤️❤️」、「刷了又刷 等惡3❤️」、「居然已經是17年前了！」

零負評女神

照片中辨認度最高的是林依晨，現年39歲的林依晨一臉童顏，外貌跟17年前的學生妹造型分別不大，保養得宜。林依晨出道至今形象良好，因此有「零負評女神」之稱，有指她為了跟大家好好相處而刻意壓抑自己的需求。

事業以外，林依晨於2014年跟拍拖兩年的男友林于超訂婚，並於同年完成婚禮。她於2021年公布懷孕的好消息，並於同年10月宣布誕下女兒，榮升媽媽。

相關文章

【BB來了】林依晨結婚6年終成功懷孕　「零負評女神」預產期10月當人母
11:00 2021/09/29
【BB來了】林依晨結婚6年終成功懷孕　「零負評女神」預產期10月當人母
林依晨母親工作過度腦中風　林依晨23歲寫給母親的遺書　
12:48 2018/05/31
林依晨母親工作過度腦中風　林依晨23歲寫給母親的遺書　
林依晨姊弟默默幫助弱勢社群　善心林依晨低調訂講慈善喜餅
15:27 2019/01/23
林依晨姊弟默默幫助弱勢社群　善心林依晨低調訂講慈善喜餅

你可能感興趣

【BB來了】林依晨結婚6年終成功懷孕　「零負評女神」預產期10月當人母
11:00 2021/09/29
【BB來了】林依晨結婚6年終成功懷孕　「零負評女神」預產期10月當人母
林依晨母親工作過度腦中風　林依晨23歲寫給母親的遺書　
12:48 2018/05/31
林依晨母親工作過度腦中風　林依晨23歲寫給母親的遺書　
林依晨姊弟默默幫助弱勢社群　善心林依晨低調訂講慈善喜餅
15:27 2019/01/23
林依晨姊弟默默幫助弱勢社群　善心林依晨低調訂講慈善喜餅
林依晨 電視劇 演員 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【香港小姐2022】港姐連續三屆混血兒奪冠　林鈺洧言行大膽自爆擁5個性伴侶
10:58 2022/09/26
【香港小姐2022】港姐連續三屆混血兒奪冠　林鈺洧言行大膽自爆擁5個性伴侶
【無品租客】20年租客退租全屋牆身發霉　廁所廚房遺陳年污垢業主崩潰
11:11 2022/09/26
【無品租客】20年租客退租全屋牆身發霉　廁所廚房遺陳年污垢業主崩潰
【無品大媽】大媽地鐵脫鞋飄出腳臭味　乘客不滿將鞋踢出車廂
12:42 2022/09/26
【無品大媽】大媽地鐵脫鞋飄出腳臭味　乘客不滿將鞋踢出車廂