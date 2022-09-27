【惡作劇之吻】直樹湘琴世紀合體　林依晨榮升媽媽童顏依然

▲ 網民很懷念《惡作劇之吻》！

改編自日本漫畫《淘氣小親親》的台劇《惡作劇之吻》於2005年在台灣中視首播，《惡作劇之吻》於當年播出後成為大熱劇集，深受觀眾愛戴。

男女主角鄭元暢和林依晨憑《惡作劇之吻》火速走紅，導演瞿友寧趁着劇集開播十七年纪念分享一張眾人Re-u的合照，不少網民紛紛表示超懷念。

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《惡作劇之吻》重聚

《惡作劇之吻》導演瞿友寧於FB分享了之前Re-u的一張照片，導演跟「江直樹」鄭元暢、「袁湘琴」林依晨、「阿利嫂」趙詠華、「江萬利」張永正和

「袁有才」唐從聖合照。

瞿友寧寫道：

什麼時候我們再一起吃個飯啊？上次一起都是二年前了，好想念你們，幸福要永遠在，希望世界上每個人都能平安健康快樂幸福❤️

#這是兩年多前的合照大家別誤會了

#疫情結束之後期盼再見

#惡作劇之吻開播十七年纪念

#惡作劇之吻

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網民懷念

網民於照片下留言：「哇，經典😍😍😍」、「現在還在重看」、「無論經過多少翻拍，只有瞿導的台劇板本在我心理是經典，無可取代。」、「哇！有這麼久了嗎？好懷念喔~~想念呆萌的湘琴跟酷酷的直樹，這套漫畫淘氣小親親我有收藏喔！」、「完全回憶殺!! 大家都沒變❤️」、「無論多少版本，只愛依晨小綜版❤️❤️❤️」、「刷了又刷 等惡3❤️」、「居然已經是17年前了！」

零負評女神

照片中辨認度最高的是林依晨，現年39歲的林依晨一臉童顏，外貌跟17年前的學生妹造型分別不大，保養得宜。林依晨出道至今形象良好，因此有「零負評女神」之稱，有指她為了跟大家好好相處而刻意壓抑自己的需求。

事業以外，林依晨於2014年跟拍拖兩年的男友林于超訂婚，並於同年完成婚禮。她於2021年公布懷孕的好消息，並於同年10月宣布誕下女兒，榮升媽媽。