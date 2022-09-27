【極速懷孕】28歲女剖腹產以為安全期　坐月期間與丈夫同房3個月再懷孕

▲ 28歲女剖腹產以為安全期，坐月期間與丈夫同房3個月再懷孕。

生完BB後月經未恢復等於有安全期？內地一名女子於3個月前剖腹產子後，誤以為生產完後有「安全期」，於是身子還未完全恢復便與伴侶發生性行為，3個月再返醫院檢查時，竟發現自己又懷孕了，且胎兒已有2個月大，即於坐月時便已受孕。事件曝光後，令一眾網民亦感嘩然，紛紛斥責有關夫婦「操之過急」。

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綜合内地媒體報導，江蘇南京28歲的陳姓女子3個月前剛剖腹生下孩子，於產後3個月回到醫院例行檢查，得知自己極速再懷孕時，亦不禁大受驚嚇，完全沒有心理準備這麼快便迎接第2胎，又透露誤以為生產完以後有「安全期」。但由於上一胎是剖腹產，子宮已留有疤痕，醫生認為陳女身體還未恢復，強行生產會有很大風險，陳女與丈夫經過再三考慮，最終決定進行人工流產手術。

當地醫生徐青表示，陳女3個月前是剖腹產，等到惡露結束後，就與丈夫同房，過程中並沒有採取任何避孕措施。徐青提到，世界衛生組織（WHO）推薦的生育間隔，應要保持2年以上，加上陳女上一胎是剖腹產，子宮留有疤痕，做人工流產手術，也屬於高危險族群，無論要不要保住小孩，其實都相當危險。

徐青提醒，許多夫妻可能認為，產後月經尚未恢復、不會懷孕，但身體還是能夠快速恢復排卵，尤其是沒有哺乳的女性，即使月經還沒來，該做的避孕措施還是要準備好。

婦產科醫生蘇怡寧亦曾於其Facebook《蘇怡寧醫師愛碎念》發文分享大多研究結果建議前一胎生完之後，休息半年至一年以上再懷孕會比較好，若間隔時間比較短，可能會增加流產和早產的機率，而上一胎是剖腹產，也會增加子宮破裂的風險。

事件曝光後，隨即成為當地網上熱話，大部份人直斥丈夫，指「瘋了吧這個丈夫」、「剖腹產三個月後才能同房啊，這是太不愛護老婆了吧」，又指剖腹產於短時間再懷孕是十分危險「剖腹產都敢讓老婆再懷孕，不把自己老婆的安危放在眼裡嗎？」。

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責任編輯︰羅嘉欣