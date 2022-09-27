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【消費券】V Walk推$1美食護膚限量驚喜　消費滿額送最新iPhone Apple Watch

休閒消費 12:28 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

The Point會員以儲值支付工具消費，即可換領指定商場及商戶贈券/禮券。（商戶提供）

西九龍V Walk為慶祝開幕3週年，以一系列精彩爆燈的購物玩樂好節目回饋顧客支持，包括「3週年感謝祭」（9月29日至10月5日），當中有5大消費賞，以及低至$1的全方位海量優惠與高達300%回贈，定必令大家購物慾大增。

5大消費賞：

1. 「消費券專享 • $1震撼秒搶、$10驚喜快閃」
顧客使用消費券付款專享$1 TONYMOLY修護手/腳膜、和平飯店紫薯包、良茶隅洛神花茶夏枯草；以及$10康維他麥蘆卡蜂蜜、尚品燕麥黑米露等。

2. 「全場豐搶專區」
逾5,000款美妝潮服、珠寶飾物、健康食品及美食以低至17折發售，部分優惠更屬全港獨有。包括必搶41折The history of Whoo天氣丹華炫重生水乳套裝、34折adidas波鞋、17折MAXCARE脈衝V面貼，以及6折太子珠寶18K 白色黃金鑽石耳環等。

3. 「最in家電賞」
用The Point積分預留早鳥e-Pass，推廣期間以消費滿指定金額，即可免費換領人氣家電、潮人必備最新iPhone 14 Pro Max及Apple Watch Series 8等。

4. 「最Top消費賞
特別獎勵消費金額最高的感謝祭之王一部價值$19,800的MAXCARE傾心椅，在瘋狂購物後極速舒緩疲勞。

5. 「最Like禮品包大激賞」
只需於10月2日指定時間在V Walk即日購物滿$100，即送總值超過$300的禮品包，高達300%回贈之餘，還可嘆尚品鮑魚及美肌食品。

    點擊圖片放大
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10月1日享150%回贈

新一輪消費券將於10月1日正式發放，屯門及西南九龍區旗艦購物商場V Walk及V city再度推出「消費券爆買爆賞第三彈」，送出超過$300萬消費禮遇，配合感謝祭震撼折扣，等於雙重回贈優惠，令大家享盡至抵購物獎賞。

消費券發放當日，即10月1日，The Point會員以儲值支付工具包括WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞、BoC Pay及PayMe from HSBC即日消費滿$2,000，即可換領總值$3,000的指定商場及商戶贈券/禮券，賺盡150%瘋狂回贈，同時可賺取會員積分，盡享雙重獎賞。

沒有在即日換領的顧客，同樣可在10月2日至10月31日期間，以電子消費券即日消費滿$2,000憑據，換領總值$2,000的指定商場及商戶贈券/禮券，且同時賺取會員積分。

商場更為精打細算的一族優先預留額外的禮遇，變相提早領取消費券優惠，享受一連串的多重獎賞。即日起至9月30日，The Point 會員於V Walk或V city以指定電子消費券領取平台即日消費滿$500（最多出示2張由不同商戶於即日12:00起發出之有效機印發票及相符的電子貨幣付款存根），即可換領$50健康生活及個人護理電子現金券，同時賺取會員積分。

記者：王嵐

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