【電梯意外】港童著膠鞋攝入扶手電梯夾爛鞋頭　家人嘆驚險︰好彩隻腳無事

▲ 有男童著膠鞋攝入扶手電梯，鞋頭被夾爛。

家長帶小朋友乘搭扶手電梯時要注意，避免他們貼近電梯邊而不慎夾腳。日前有女網民分享，其侄仔著膠鞋攝入扶手電梯，最終鞋頭被夾爛，幸好小朋友沒事，家人嘆過程相當驚險。

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男童鞋頭被扯爛

該名女網民周六（24日）在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發帖文指，「侄子對鞋比（俾）電梯夾到甘（咁）樣」。從她上載與家人的短訊對話可見，家人傳來一張照片，男童穿上一對藍色膠鞋，又稱洞洞鞋，其中一隻鞋的鞋頭被夾爛。家人講述事件︰

佢真係嚇死我啦，隻腳攝咗喺電梯度，個鞋頭完全扯爛咗。

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家人指事後搜尋新聞，才發現穿著這款膠鞋不時出事。女網民寫道，「見到都心驚驚，好彩只（隻）腳無事」，並提醒大家穿著這款鞋時要打醒萬二分精神。

網民︰教小朋友勿貼近電梯邊

不少網民都留言討論，認為小朋友穿這款大頭膠鞋特別容易發生電梯意外，有網民表示「這個牌子的鞋非常之危險㗎」、「十多年前已說穿這款鞋搭電梯要小心」、「對鞋太大，加上小朋友冇意識，好易出事」。不過，也有人指靠近電梯邊就很容易被夾腳，根本不關鞋款事，「涼鞋露腳趾都會，要教小朋友隻腳唔好咁近側邊」、「邊一種鞋都係咁」。點擊睇更多網民意見︰

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軟膠鞋易捲入電梯縫隙

電梯業總工會理事過去接受訪問指出，軟膠大頭涼鞋用樹脂膠質製造，不只鞋身軟，而且有一定黏力，在扶手電梯上最易捲入電動梯級之間縫隙。

電梯兩旁的黑色牙刷鬚最易出事。呢啲鬚本身距離電梯縫有成吋，小朋友伸隻腳入去『擦鞋』，好容易夾到，輕則夾痛紅腫，重則令骨骼受損，甚至斷腳趾。

他提醒，萬一發生夾腳意外，應即時喚人按下電梯緊急剎停掣，耐心等待救援，千萬不要強行扯出腳趾，否則用力過度，會拉斷神經線。

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責任編輯︰王明芳