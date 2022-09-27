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【台慶亮燈】唐詩詠離開大台感觸眨淚光　與TVB轉換合作模式：沒那麼多包袱

娛樂 12:48 2022/09/27

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唐詩詠約滿後離開TVB。

早前傳早TVB約滿的視后唐詩詠，9月26日現身在電視城舉行的55周年台慶亮燈儀式暨記者會，她獲安排與陳山聰企第一行中間位，足見公司對其重視。但詩詠受訪時親口承認與TVB已完約，結束將近20年的賓主關係。

【白色強人II】唐詩詠自認曾對愛情盲目　感謝每位前度：令我知道想要甚麼

久未露面的詩詠，表示剛從日本返港，現身是為支持監製文偉鴻的作品《超能使者》，身為女主角的她接受TOPick訪問時直言期待，因已拍攝了一段時間，但後製工作較多，到現在才推出，被選為台慶劇感開心。

唐詩詠表示：「呢套可說是我入行以來拍得最辛苦的劇集，我們在夏天拍攝，一日拍足24小時，我們的情緒每天都高低起伏，體力和心力也每天用盡。」說著說著，見詩詠突然眼紅紅，她解釋：「因為真係等了好耐，希望大家睇到我們的成果。」

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告別作《隱形戰隊》

不過詩詠表示《超能使者》並非其告別作，因為還有另一套有份參演的《隱形戰隊》未播出。

問到未來工作動向，詩詠謂接著繼續放假兼專注寫作，為改篇自其經歷的動畫片寫故事，首次參與幕後工作令她有滿足感。她說：「因為疫情太多事做不到，現在可以專心去做。」

問是跟TVB已經完約，她表示：「我並非說退休，不再拍劇啦，我都會繼續工作，至於合作模式有很多種，很多謝他們支持我這夢想，(會簽邵氏？)，剛剛才返港，之後會傾，樂小姐好好，讓我放個假先。」

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【視后離巢】視后唐詩詠外闖跳入舞台劇　TVB高層出力挽留無阻離巢決心

憑凌禹勤登視后

早前詩詠往日本旅行，更於IG上載澈罕大露背相，問到去外地是否大解放？她說：「我都覺得個人放開了，以前想太多，現在沒那麼多包袱，鍾意就影吧。」

現年41歲的詩詠在2003年加入TVB後，參演青春劇《當四葉草碰上劍尖時》，隨後不斷獲得演出機會，在2018年更憑《不懂撒嬌的女人》的凌禹勤（Cherry）一角榮登視后寶座。

最新影片推介：黃紫恩專訪

記者：游艾維、陳曉柔

撰文 : TOPick柴犬出動

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