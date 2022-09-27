【開心速遞】關嘉敏加盟《愛．回家》成接龍女神　Carman憑《造星III》揚名入TVB被罵

▲ 關嘉敏加盟《愛．回家之開心速遞》成為接龍女神。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一向深受觀眾歡迎，長做長有，並不時有新成員加入大家庭。近日又有美女新加盟，就是現年28歲的關嘉敏登陸《開心速遞》，更與「熊若水」呂慧儀飾演的Mary Hung撞名，搞出很多既尷尬又搞笑事！

《開心速遞》劇情講兩位Mary不但常被混淆，關嘉敏演的Mar被群姐（許思敏飾）誤以為「瀨尿」而獲封「瀨尿Mary」的稱號，最慘是接龍集團上下卻以為所指是熊若水......

關嘉敏蔡思貝拍跳樓戲 過程太剌激Carman當晚失眠

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女子組合出身

樣貌不俗及身段美好的關嘉敏（Carman）早在14、15歲已開始接觸模特兒工作，她曾接受TOPick專訪時稱，完成中學課程後報讀香港專業教育學院商業文憑，並以半工讀的方式由自己交學費，以減父母負擔：「因為不希望給家人壓力，所以讀完中學便找兼職半工讀。」

2016年她加入天盟娛樂，成為女子組合BINGO的隊長正式出道。可惜組合在娛樂圈發展未如理想，2017年開始先後有成員離隊，現時只剩下Carman和陳善渝（Odilia）。

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《造星III》彈起

Carman自少學習中國舞及體操，於北京舞蹈學院考試獲得優等級成績，而體操方面參加過的公開比賽也獲獎無數，並考獲教師執照，舞蹈實力備受肯定。

2020年參加ViuTV的真人騷《全民造星III》，有姿色有身材有舞技的Carman成功殺入20強，雖然最終10強止步，未能晉級，但成功讓她人氣急升。她擺脫過去曾經歷3年「低過最低工資」的日子，不再收到只得8亳子糧單，選秀節目令其工作量大增，月賺數十萬元。

▲ （Instagram圖片）

倒戈TVB遭聲討

去年更獲TVB垂青簽約邵氏，成為大台旗下藝人，不過就令網民指斥她靠著ViuTV彈起，但後來入TVB而遭網民聲討。

Carman曾直言因言論感不快：「好似抹煞咗我嘅努力！」並解釋簽約邵氏並不由她作主，全由公司決定，而公司希望她往演員方向發展。

此外，Carman因樣貌與周秀娜相似被封「翻版周秀娜」，曾拍攝經典的食雪糕及刷牙照向對方致敬，相似度高達90%！