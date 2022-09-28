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【DIY手作】$33淘寶親子DIY水晶匙扣　小朋友坐定定發揮創意空間

休閒消費 17:35 2022/09/28

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港媽分享在淘寶購買的DIY水晶匙扣。

讓小朋友動動手，發揮創意，DIY手作是最好的選擇！近日，有名港媽在網上分享在淘寶購買的DIY水晶匙扣，不論男女都可以一起親手製作，讓小朋友可以「坐定定」自製喜歡的匙扣，打發時間同時又可以讓小朋友發揮創意空間！

港媽於Facebook群組「淘寶開心share」發文。分享自己在淘寶購買的DIY水晶匙扣，可以讓小朋友及大人一起製作，「好好玩，嚟個成品都好得意好靚！比小朋友自由發揮坐定定喺度整，就算男仔都一樣好有心機一齊設計！」

淘寶DIY水晶匙扣。（圖片來源：FB@淘寶開心share）

材料包只需約33元已即可入手，當中包括顏色料、模具、膠杯、滴管、手套、攪拌棒、珠光粉、AB滴膠等等，另外設有更多材料的材料包。大人記得要與小朋友一起製作，因為AB滴膠有毒性，最好要在開啟抽氣扇及在良好的通風位置製作，以及要戴上手套。不過該名媽媽指這個材料包的AB滴膠較為無味，但安全起見，建議大家一定要戴上手套製作，可以玩得安心又放心。

水晶匙扣只需等待12小時凝固便可，無須「照燈」。帖文一出，立即引來大批媽媽詢問購買鏈結，更大讚港媽與小朋友整得「好靚」，更表示想陪自己的仔女一起玩，大受一眾媽媽歡迎！港媽亦有透露自己購買最昂貴的材料包，讓三個小朋友及兩個大人一起製作。

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責任編緝：蕭雅文

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