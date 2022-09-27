【聲夢傳奇2】Janees 急起直追成人氣三甲　Sabrina 歌曲點撃直逼300萬成學員之冠

▲ 好快就到決賽了！

TVB節目《聲夢傳奇2》將於10月2日（本周日）現場直播決賽，最後五強為趙紫洛Sabrina、趙小婷Pamela、黃洛妍Janees、任暟晴Jasmine及組合XiX。

昨日（9月26日）《聲夢傳奇》官網公布「傳奇新星」暫時最高票數三甲學員（排名不分先後），分別有一直由頭熱到落尾的Sabrina及Jasmine，以及憑《溝渠暢泳》急起直追的Janees。

【聲夢傳奇2】Zayden與Janees上演最強鬥最強 Zayden追夢同時靠儲蓄支撐生活

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Sabrina歌曲總點擊直逼300萬

綜合五強過往歌曲Youtube點擊成績，Sabrina個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直逼300萬，成一眾學員之冠。憑《說散就散》一鳴驚人的Sabrina，相關歌曲點擊衝破130萬，成績更是《聲夢2》學員之冠。

Sabrina其他單曲作品成績也十分理想，十強之戰參賽歌曲《Rolling in the Deep》短短十天點擊數字突破30萬；另一首抱病上陣的《人質》，點擊數字亦已累積至近43萬。

網民普遍認為年僅14歲的Sabrina是「不可多得的音樂天才」：「Sabrina永遠都唔會令我哋失望，早已認定十邊係未來小天后。」Sabrina是《聲夢2》履歷王之一，四歲半開始學鋼琴的她，7歲獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，12歲考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

Sabrina曾在內地、香港及國際共40多個鋼琴比賽中贏得大獎，2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會。

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Jasmine為第二名

第二名點擊王為Jasmine，在「初試啼聲」中憑《一加一》贏得高度關注，之後個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直逼184萬，點擊數字排名頭三位歌曲作品分別為《玉蝴蝶》（逾47萬）、《歡樂今宵》（逾43萬）及《3AM》（逾26萬）。

網民普遍評價：「不知不覺有一種吸力吸住你的耳，令你想繼續聽」、「吸引的外表已有勝利一票，是新一代玉女歌手」。Jasmine有一定音樂底子，坐擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級，曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽兼獲得優異成績。

另外三強的總點擊數字成績，第三名開始依次為146萬XiX、108萬Pamela 及106萬Janees。

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Janees 人氣急升

在十強之戰憑《溝渠暢游》一日之內吸逾10萬點擊的Janees與Sabrina同為履歷王兼齊齊獲封「聲夢魔王」。現職小提琴演奏家的Janees 15歲考入被列為全球50大音樂大學的薩爾斯堡莫扎特音樂大學（Mozarteum University Salzburg），獲得小提琴演奏學士學位，之後再到維也納普萊納音樂學院（Prayner Conservatory of Music and Dramatic Arts Vienna）深造。

Pamela+XiX

為香港大學內外全科醫學生的Pamela，獲封應屆「聲夢學霸」，參賽前IG粉絲已突破三萬，去年更因翻唱衛蘭的《It’s OK To Be Sad》，吸引了本尊衛蘭留言讚好。

XiX雖然個個人仔細細，但全是各大小比賽常客兼「周身刀張張利」。Aster 9歲時獲選為藝術體操港隊代表、Vici是賽車好手、Charlotte 4歲時曾代表香港飛赴韓國參加大型街舞比賽、Kiele曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練、Crystal除了是比賽達人，更曾勇奪五個冠軍獎項、Caitlin除了橫掃朗誦、唱歌、小提琴、鋼琴等多個比賽獎項外，亦是游泳健將。

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