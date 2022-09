【聲夢傳奇2】Janees 急起直追成人氣三甲　Sabrina 歌曲點撃直逼300萬成學員之冠

▲ 好快就到決賽了!

TVB節目《聲夢傳奇2》將於10月2日(本周日)現場直播決賽,最後五強為趙紫洛Sabrina、趙小婷Pamela、黃洛妍Janees、任暟晴Jasmine及組合XiX。

昨日(9月26日)《聲夢傳奇》官網公布「傳奇新星」暫時最高票數三甲學員(排名不分先後),分別有一直由頭熱到落尾的Sabrina及Jasmine,以及憑《溝渠暢泳》急起直追的Janees。

Sabrina歌曲總點擊直逼300萬

綜合五強過往歌曲Youtube點擊成績,Sabrina個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直逼300萬,成一眾學員之冠。憑《說散就散》一鳴驚人的Sabrina,相關歌曲點擊衝破130萬,成績更是《聲夢2》學員之冠。

Sabrina其他單曲作品成績也十分理想,十強之戰參賽歌曲《Rolling in the Deep》短短十天點擊數字突破30萬;另一首抱病上陣的《人質》,點擊數字亦已累積至近43萬。

網民普遍認為年僅14歲的Sabrina是「不可多得的音樂天才」:「Sabrina永遠都唔會令我哋失望,早已認定十邊係未來小天后。」Sabrina是《聲夢2》履歷王之一,四歲半開始學鋼琴的她,7歲獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力,9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑,12歲考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑(高級文憑)。

Sabrina曾在內地、香港及國際共40多個鋼琴比賽中贏得大獎,2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會。

Jasmine為第二名

第二名點擊王為Jasmine,在「初試啼聲」中憑《一加一》贏得高度關注,之後個人單曲及合唱歌曲總點擊數字直逼184萬,點擊數字排名頭三位歌曲作品分別為《玉蝴蝶》(逾47萬)、《歡樂今宵》(逾43萬)及《3AM》(逾26萬)。

網民普遍評價:「不知不覺有一種吸力吸住你的耳,令你想繼續聽」、「吸引的外表已有勝利一票,是新一代玉女歌手」。Jasmine有一定音樂底子,坐擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級,曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽兼獲得優異成績。

另外三強的總點擊數字成績,第三名開始依次為146萬XiX、108萬Pamela 及106萬Janees。

Janees 人氣急升

在十強之戰憑《溝渠暢游》一日之內吸逾10萬點擊的Janees與Sabrina同為履歷王兼齊齊獲封「聲夢魔王」。現職小提琴演奏家的Janees 15歲考入被列為全球50大音樂大學的薩爾斯堡莫扎特音樂大學(Mozarteum University Salzburg),獲得小提琴演奏學士學位,之後再到維也納普萊納音樂學院(Prayner Conservatory of Music and Dramatic Arts Vienna)深造。

Pamela+XiX

為香港大學內外全科醫學生的Pamela,獲封應屆「聲夢學霸」,參賽前IG粉絲已突破三萬,去年更因翻唱衛蘭的《It’s OK To Be Sad》,吸引了本尊衛蘭留言讚好。

XiX雖然個個人仔細細,但全是各大小比賽常客兼「周身刀張張利」。Aster 9歲時獲選為藝術體操港隊代表、Vici是賽車好手、Charlotte 4歲時曾代表香港飛赴韓國參加大型街舞比賽、Kiele曾獲得超過一年的百老匯式歌唱專業訓練、Crystal除了是比賽達人,更曾勇奪五個冠軍獎項、Caitlin除了橫掃朗誦、唱歌、小提琴、鋼琴等多個比賽獎項外,亦是游泳健將。

