【脫髮危機】31歲港男遺傳性脫髮現「地中海」　中醫治療2個月頭髮回復濃密

▲ 男子在經過中醫治療兩個月後，頭髮回復濃密，成功改善地中海問題。

都市人壓力大、作息不定時，也可以是導致脫髮的元兇。註冊中醫師彭子芯最近向TOPick分享，一名31歲男士自3年前開始脫髮，頭頂出現「地中海」的情形。經中醫診斷後，認為他屬雄禿型脫髮，要從體質問題入手改善，在經過中醫治療兩個月後，男子的頭髮回復濃密，成功改善地中海問題。

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彭子芯醫師分享，該名31歲男士的家族有脫髮問題，因此患者雖然年紀不大，但由28歲起已開始出現脫髮現象，近3年來脫髮問題更愈來愈嚴重，導致頭頂出現「地中海」的情況。患者雖曾用不同防脫生髮用品，卻未有明顯幫助，同時伴有面部暗瘡問題，面油頭油偏多。

彭醫師為患者診斷後，認為他是屬典型雄禿型脫髮。以現代醫學角度來看，是與雄激素分泌偏高有關，常見症狀包括脫髮增多、頭髮生長較幼較慢、頭油偏多、易生暗瘡頭瘡。而從中醫角度上看，「雄禿」多數與肝腎不足，兼夾虛火有關，外用頭髮產品對此類脫髮幫助有限，必須從體質問題入手才可有較顯著改善。

因此，患者的治療以補益肝腎、有生髮作用的中藥為主，例如何首烏、女貞子、墨旱蓮、熟地等，另外配合清熱解毒的中藥，改善虛火引起的暗瘡問題，例如蒲公英、魚腥草、枇杷葉等，達到補而不燥的功效。

該名患者在經中醫治療兩個月後，頭髮回復濃密，地中海問題得到明顯改善，暗瘡也消退了。

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彭醫師表示，頭髮生長速度較慢的人，可配合針灸輔助。在頭皮穴位及毛囊位置用針，可令毛囊變得更活躍，加快頭髮生長速度。以下是彭醫師介紹的一款湯水「首烏黑豆合桃南瓜籽湯」，適合男士雄禿型脫髮保健。

首烏黑豆合桃南瓜籽湯

功效：補肝腎、活髮

材料：製首烏、熟地各10克；黑豆、杞子各15克；合桃、南瓜籽少量；粟米、蘿蔔各一根；瘦肉半斤

做法：瘦肉汆水，粟米蘿蔔切件，所有材料洗淨，除杞子之外，把所有材料加入清水煮1小時，最後5分鐘加入杞子即可

容易腹瀉人士去熟地，加茯苓、黨參各10克

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責任編輯：陳昊淋