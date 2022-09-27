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【美食速報】銅鑼灣Fashion Walk推美酒佳餚禮遇　hello會員餐廳酒品低至半價

休閒消費 12:22 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

由即日起至12月15日期間，Fashion Walk將聯同一眾餐飲食肆商戶推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇。

恒隆地產旗下的銅鑼灣Fashion Walk及Food Street匯聚多間人氣過江龍餐廳、酒吧及精品咖啡店，是親朋好友飯聚好地方。

由即日起至12月15日期間，Fashion Walk將聯同一眾餐飲食肆商戶推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，參與hello恒隆商場獎賞計劃，成為hello會員即可享多項優惠，當中包括雞尾酒「第二杯半價優惠」、招牌飲品「半價優惠」、啤酒「買一送一優惠」及以優惠價購買「德國啤酒節啤酒通行證」等，讓你與親朋好友共享滋味時光。同時，hello會員於任何餐飲食肆商戶消費滿指定金額即可獲雙倍hello積分，記得Bookmark餐廳相約朋友舉杯盡興，「Fun」享歡樂時光。

集結多間人氣酒吧及餐廳

Fashion Walk及Food Street約有30間環球美食餐廳，餐飲類別多元化，有本地手工啤酒及港式風味Fusion菜Second Draft、新開韓式居酒屋GYOJASANG、人氣任飲清酒放題日本清酒藏所、海鮮扒房Coast Seafood & Grill、法式越南菜Le Colonial、精品咖啡店Base8及URBAN COFFEE ROASTER、美式輕食店BURGEROOM等，為您提供豐富的選擇。除了美食佳餚，部分餐廳亦設有露天用餐位置及寵物友善設備，您可於日間微醺陽光下與愛寵細味下午茶，或於入夜後微風伴隨及璀璨燈飾下共享Happy Hour時光。

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Happy Hour Fun

日期：即日起至12月15日 (逢星期一至四)
時間：下午4時至晚上11時59分
地點：銅鑼灣Fashion Walk指定參與餐飲食肆商戶，可按此連結

記者：郭秀芳
 

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