【腦腫瘤】突然暴肥皮膚冒紫斑　39歲女求醫揭患腦瘤

▲ 39歲女突然暴肥皮膚冒紫斑，求醫揭患腦瘤。（iStock圖片）

體重突然激增，有可能是疾病的警號。內地一名女子最近一年突然暴肥，臉變得圓潤，皮膚更長出紫斑，努力減肥亦未見成效，求醫後發現是腦部腫瘤影響內分泌所致。

根據內媒報道，廣東深圳一名39歲陳姓女子，原本容貌姣好，皮膚白皙，但最近一年體重突然激增，臉部變得圓潤腫脹，肚皮和腿部亦長出一道道紫色紋路。

陳女原以為只是隨年紀增長，代謝變差而長肥，但努力減肥後，體重始終沒明顯變化，更出現頭暈、手抖等症狀，最終決定求醫。

經檢查後發現，陳女的腦下垂體左側長有一顆3x4mm的垂體瘤，深圳市人民醫院神經外科主任醫生胡繼良指出，這種腫瘤會令促腎上腺皮質激素分泌增多，續而導致變肥、免疫力低下、骨質疏鬆、血糖增高等症狀。

醫生評估後認為，決定透過鼻腔內鏡，進行微創手術，將腫瘤切除。手術後，陳女康復進度良好，外貌亦逐漸恢復。

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腦腫瘤成因

根據醫院管理局資料，腦腫瘤的成因至今不明，但以下的危險因素有可能增加患上腦腫瘤的機會：

年齡：雖然任何年齡的人士均有機會患上腦腫瘤，但40歲以上人士的風險較高；部分癌瘤如髓母細胞瘤幾乎只在兒童身上出現。

性別：男性患病的機會率較高

遺傳：家族中曾有人患神經膠質瘤

接觸化學物質：因工作而接觸輻射物、甲醛、氯乙烯和丙烯

腦腫瘤徵狀

腦部不同的位置負責不同的功能，因此徵狀與腫瘤的位置、性質及大小有直接的關係，有些病人可能毫無徵狀，在身體檢查中才發現腫瘤，如大家同時出現以下幾種不同的徵狀，請盡快找醫生診斷：

腦癇

頭痛

嘔吐

四肢運動及感覺出現障礙、麻痺、半身輕癱、肢體震顫

意識偏差、性格轉變、記憶衰退

耳鳴、暈眩

面部肌肉麻痺、疼痛

吞嚥困難

視力減退，出現疊影

內分泌失調

說話困難，表達及理解出現障礙

大小便失禁

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責任編輯：羅嘉欣