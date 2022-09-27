【潮人潮物】6大AirPods Pro配飾品牌推介　Chanel天價保護套比耳機價錢貴12倍

▲ 大家的AirPods Pro有沒有用保護套呢?

科技產品設計近年越出越精緻小巧，當中Airpods更成為最時尚有型的生活必須品。TOPick為你推介6個品牌時髦又防丟的無線耳機配飾，將時尚結合現代科技，為你的造型注入亮點。

最新影片推介

1. Mara Paris

▲ Mara Paris 純銀耳骨夾連AirPods圈扣，個性十足。 (圖片來源:Mara Paris 網頁)

由建築師Ayça Özbank Taşkan創立的飾品品牌，將雕塑藝術融入飾品中。當中的The Pod Cuff純銀耳骨夾連AirPods圈扣是品牌代表作，優雅又實用。

售價: 239€ (約HK$1,808)

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

2. Apple

為AirPods Pro (第2代)而設的Incase掛繩，方便實用。用家只需將織繩戴在腕上，用相連的繩扣掛在背囊或手袋即可。

售價：$98

3. Bottega Veneta

由品牌經典編織造型呈現，以橡膠矽膠製成。更設有黑色、亮黃、綠色等17種顏色可選。相比其他品牌而言，BV保護套CP值超高，簡約低調的時尚配件。

售價：$1,500

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

4. Dior

Saddle AirPods Pro保護套有著Dior熱賣的馬鞍包外型，以品牌經典的深藍色Oblique提花面料拼接黑色小牛皮，配飾頂部設有金屬環，可扣上腰帶環或繡花微型肩帶，並可配搭其他Saddle款式。

售價：$4,750

5. Prada

▲ Prada Airpods Pro保護套一物多用。 (圖片來源:Prada網頁)

金屬硬殼設計的Airpods Pro保護套，閃亮的銀色表面配上品牌三角形logo及三角墜飾。銀鏈更可拆下來單獨當項鍊、口罩鍊或腰鍊等飾品搭配，一物多用。

售價：$9,950

6. Chanel

迷你包近年成為時尚界新寵，Chanel將手提電話套配上AirPods套，以小牛皮製成黑色菱格紋包款，配上雙C Logo，甜酷女孩必備！

售價：$22,400

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧