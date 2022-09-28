【育兒經】金融高層5年抱3為家庭退下前線　職場媽媽：給子女最大的禮物是陪伴

▲ 即使工作再忙，Sara一直努力分配時間，堅持陪小朋友參與活動、溫習讀書，逢周末假期亦會一家人一起。

女性為家庭放棄事業，固然令人欽敬，但也有一些媽媽，既希望親力親為照顧小朋友，也享受工作帶來的滿足感。就像近年流行的一句話：「小孩子才做選擇！」既然放不下任何一邊，何不像陳嘉莉這位3孩媽媽一樣，家庭和事業，「我要晒！」

陳嘉莉（Sara）大學畢業時與大部分職場新鮮人目標一樣，進入薪高糧準的大型機構工作。「我在銀行做management trainee，不過很快，約一、兩年後，我就轉行做基金。」因為年輕，穩定的銀行工作對她而言，吸引力自然比不上多勞多得的基金買賣。「那時心頭高，感覺銀行這份工即使再做下去，人工升幅有限。加上自己讀marketing，當時亦單身，時間多的是，便一心想在事業上拼搏一番。」

在銀行工作時Sara接觸不少達官貴人。「我為他們處理銀行事務，如mortgage等，其實當時才二十多歲，但可能上司見我不會怕羞怯場，所以給我很多機會。」當時練就的待客之道，讓她在之後的基金工作如魚得水。「那時新工作是在股票行，基金買賣方面是新成立的部門，我和上司可以說是一起一手一腳壯大那個部門。」Sara自言是個責任心極重的人，上司交代的工作，她不只要求自己完成，更要完美地完成。「不是做足100%，而是200%，這才不負上司給自己的機會。」

婚前已成公司高層

因為表現出色，公司本來擢升她為主管，帶領整個基金部門。「前後兩次，第一次時我還拒絕了，因為覺得自己資歷不深。到第二次時雖然還是擔心，但決定鼓起勇氣試一試。」那段日子算得上是Sara工作生涯第一個高峰，30歲出頭，已成為金融界的管理人員。「後來我結婚生仔，5年抱3！」

▲ 陳嘉莉（Sara）現為AJC Investment Ltd.創辦人，家庭和事業都兼顧得如魚得水。（湯致遠攝）

Sara笑指5年內生3個孩子，照顧初生嬰兒的日子像是無了期地延續了好幾年，辛苦程度更甚於OT上班。「而且我不想假手於人，雖然家裏有工人姐姐，但掃風呀、餵奶呀，那些全部都是我們自己做，而且小朋友是和我們一起睡。」她強調，自己想多陪伴孩子，尤其當他們年紀還小時。「所以那段時期我的重心全在家庭，九成時間在家，餘下一成是重要會議、活動才出席。」雖仍然有工作在身，但Sara的身和心都已經宛如一個全職媽媽。

為陪伴孩子勤做義工

後來當孩子入學讀書，她不只踴躍參加孩子學校的義工活動，更進而成為家長教師會委員。

「其實我的初衷只是想見多點仔仔！」Sara笑着續道：「我想自己真是很容易投入其中，從一開始的家長義工，一直做，就從PTA的打雜一直做到校董。」她從做故事媽媽、幫忙做學校壁報，至籌備學校大型活動，都充滿熱誠，也因為性格喜愛與人溝通，人脈亦廣，漸漸成為家長當中的熱心分子，獲得不少信任和友誼。

Sara回憶當時選校董，從來勇往直前的她沒想到卻緊張不已：「做女時如果上司要你去見大客，其他同事都會說驚、緊張，但我反而很開心很期待，從來不會怕。沒想到在仔仔學校，站在老師、校長面前介紹自己，卻心情緊張。」

▲ 事業心強的Sara同樣用心維繫家庭，不會因為工作而疏忽家人。（受訪者提供）

機緣加努力圓創業夢

不過曾經是事業女強人，Sara心底裏還是有這團火，尤其她一直愛美，便決定將自己用過，認為值得推廣的瑞士護膚產品及日本NMN營養品引入香港市場。然而剛購得代理權，便遇上社會運動和疫情的重擊，難以開展生意。她馬上想新辦法。

「疫情令網上活動更蓬勃，我便從這方面入手，逐個網紅去聯絡，合作帶貨。」她笑言因此擁有了全港最top的銷售團隊，為她無間斷帶貨，令銷量穩步上升。

置身於爭分奪秒的金融業，竟然還有餘力踏進創業世界，Sara直言：「我從未試過不想返工！因為我喜歡對人，喜愛結交新朋友，與人溝通、相處對我來說是很享受的事。」Sara笑指丈夫較為內斂，和她幾乎相反。「他常說我太social，但我不認為是，只是和他比較起上來算是。」一凹一凸的夫妻，能互補同時互相體諒支持，難怪Sara能在創業路上走得勇猛。

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身為3孩之母的她始終認為，人生縱然會經歷各種不同的歷程，但最重要是，無論活到甚麼年紀，仍是要有夢想及目標，才能活得開心無憾。現在的Sara，既是職場女強人，亦是超人媽媽，身兼多職，但她一直以小朋友為大，她指：

我曾對仔女說，陪伴是媽媽送給你們最大的禮物，你們甚麼時候需要到媽媽，我都會馬上出現。

即使工作再忙，Sara一直努力分配時間，堅持陪小朋友參與活動、溫習讀書，逢周末假期亦會一家人一起。熱愛工作的女強人，也能同時投入於家庭生活中，是努力付出後的回報。

記者：王嵐