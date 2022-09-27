【操縱賣淫】懲教員兼任扯皮條操控淫APP　警誡下承認開設多個淫聊群組

▲ 澳門司警拘捕1名獄警涉操縱賣淫案（澳門電台圖片）

澳門電台報道，當地1名獄警涉嫌協助犯罪集團開設微信群組操縱賣淫案。報道指，有犯罪集團懷疑利用聊天群組和網上討論區招嫖，澳門司法警察周日（25日）已拘捕 9人涉操控賣淫，查獲20多名賣淫女子。澳門司警經深入調查和情報分析，昨日再拘捕多1名47歲澳門男子，他是懲教管理局的獄警，於1999年入職。

案情顯示，犯罪集團分工於聊天群組和討論區發布招嫖廣告及撰寫好評，吸引嫖客瀏覽，這名獄警負責促成嫖客和賣淫女子交易，亦和已被捕的2名主腦有聯繫，澳門司警相信他和2名主腦分屬賣淫網站管理和聊天群組的管理人，他被捕時承認開設4個賣淫聊天群組，每個群組約400人至500人，但拒絕交代犯罪所得和分成細節，他已被移送檢察院。

司警稱，案情累計至今共 10名男女被捕，仍會繼續深入調查。

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責任編輯：袁澍