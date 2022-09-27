【美食速報】龍島3D可愛動物造型蛋糕首次登場　同步推出萬聖節南瓜嘩鬼朱古力禮盒

▲ 龍島推出全新3D蛋糕及萬聖節朱古力。（龍島提供）

龍島首次推出一系列創意十足及造型精緻的3D立體蛋糕，分別有兩大主題 ── 童心滿載的動物派對及充滿藝術感的夢幻樂園，俘虜大小朋友的心。4款不同口味的幼滑牛油忌廉蛋糕，配搭精緻手工朱古力裝飾，即日起於全綫龍島分店發售，散播歡樂與幸福滋味 。

而萬聖節即將來臨，龍島今年亦推出兩款趣怪萬聖節期間限定禮盒，齊集多款造型俏皮又可愛的朱古力、曲奇及全新登場的蛋白餅，陪伴大家於節慶中Trick or Treat，盡情狂歡。萬聖節期間限定禮盒，即日起於全綫龍島分店發售。

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禮盒首推有南瓜派對朱古力禮盒，包括6角形包裝的朱古力禮盒，以詭趣小南瓜為主題，橙與黑配搭，充滿萬聖節神秘魅力。共6款龍島經典及節日限定手工朱古力，如DR. Ghost、Jack O' Lantern、Mr Mummy及Frankenstein，搞鬼可愛。

嘩鬼來襲雜錦禮盒（$208/盒）則有4款充滿萬聖節氣氛的曲奇，如科學怪人、三眼小鬼、骷髏頭、木乃伊、黑夜小鬼及詭趣南瓜，更有今年全新登場的蛋白餅，化身成淘氣小鬼及小南瓜得意造型，入口香甜清脆。

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記者︰黃依情