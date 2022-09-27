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【夫妻關係】夫妻爭吵妻子用極狠招數報復　丈夫回家打開房門一刻嚇呆

親子 13:04 2022/09/27

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今次真係慘....

夫妻吵架非常平常，但如果做了一些事隨時不能挽回！有男網友在網上分享，拍鄰居日前與妻子發生爭執，回家打開房門發現房間空空如也，珍藏的finger全部被丟，直言是慘案，場面極度恐怖，網友見狀都覺得太誇張，更提議該男子離婚。

最新影片推介:

一名男子的facebook社群「爆廢公社」分享，該男網友表示自己與事主是鄰居關係，兩人都喜歡收藏figure，日前事主與妻子吵架，回家後發現多年珍藏的figure被丟光，送往垃圾車，當堂嚇到目瞪口呆。男網友代事主發問「換做各位客倌，心愛的東西被丟掉會怎麼做？」

根據網友提供的照片，事主家中放有Pokémon、海賊王等多種動漫的finger，擺在房間本來非常壯觀，因為與妻子吵架，妻子掉光他的珍藏報復，招數極度兇殘，令事主極度絕望。

點擊下圖看網友留言：

  •  

早前已經有一單「公仔送親戚」的慘痛案例，最終引起家庭革命，妻子從強硬的態度逐漸軟化，最後開始哭求，希望丈夫不要衝動，若是真的要離婚，也希望丈夫將房子留下，離奇的案例當時引起許多討論。

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責任編輯︰王明芳

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