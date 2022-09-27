【學霸港姐】25歲亞軍許子萱精通三文四語　「金融之花」同獲牛津劍橋取錄讀MBA

▲ 學霸港姐亞軍許子萱在美國密歇根大學商學院畢業，同時獲牛津及劍橋大學取錄讀MBA。

《2022香港小姐競選決賽》完美落幕，現年25歲的4號佳麗許子萱（Cecca）奪得「國際親善小姐」、「生態保育大使」三料亞軍。有「金融之花」美譽的許子萱學歷強勁，在美國密歇根大學商學院畢業，現同獲牛津及劍橋取錄讀MBA，但她有意推遲入學，先嘗試在娛樂圈發展。

最新影片推介︰

生於廣州、13歲赴美國留學的許子萱自參選後，其學歷成為焦點，被視為大熱佳麗之一，外界更把她與「十優港姐」麥明詩作比較。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最終她憑出色口才、身形勻稱成為亞軍，但宣布結果時她疑似一臉不悅，她賽後接受TOPick訪問時解釋，對自己的成績沒感到失望，當初只抱著試一試、玩一玩這行業的心態去參選，能夠行到這麼遠已經很開心，也覺得自己表現很好，是無悔、無憾。

▲ 左起︰亞軍許子萱、冠軍林鈺洧、季軍梁超怡。（陳慧安攝）

美國密歇根大學商學院畢業

她當晚出場時十分淡定，在自我介紹時大晒學歷，自己畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。在2023年QS世界大學排名中，密歇根大學位列25，是留學生的熱門之選。

畢業後，她在紐約美國銀行擔任投行分析師，並透露目前獲牛津及劍橋大學同時取錄讀MBA課程。她曾表示，若今次參選成績佳將考慮延遲修讀MBA，希望嘗試拍劇、做司儀，向觀眾展現自己不同的面向。她在IG簡介中以英文列明，自己曾參加內地相親節目《非誠勿擾》，早已對娛圈有興趣。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

考獲紐約註冊調酒師牌

私底下的她亦多才多藝，語文方面精通中英文朗誦、演講，並學習法語；又熱愛跳莎莎舞（Salsa）、探戈、逛博物館和美術展，專業調酒，她更考獲紐約註冊調酒師牌，在港姐賽前的才藝表演中示範調酒時，駕輕就熟。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，許子萱於22歲時在內地推出第一本自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》，賽後她表示推出第二本自傳需要一些時間，待自己累積更多人生經歷、故事，才會令自傳內容更加精彩，接下來數年要繼續努力、希望可以走得更遠。至於會否加入參選經歷，她認為要視乎將來的經歷會否更精彩。

我覺得這一次的經歷（參選港姐）已在人生畫上了很精彩的一筆。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳