【疫苗通行證】司法機構：由本月底所有5歲或以上人士須符合最新接種要求進入法院

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司法機構今日（27日）表示，由9月30日起，所有5歲或以上人士如欲進入法院大樓，須符合政府最新的「疫苗通行證」接種要求，除非他們本人或他們的監護人、照顧者或受其照顧的人士為法庭程序與訟各方或證人。

政府最新「疫苗通行證」適用年齡涵蓋5至11歲兒童的安排如下：

由9月30日起，5至11歲兒童至少須已接種第一劑疫苗而未滿三個月，才能符合「疫苗通行證」的接種要求。如他們是在三個月或以前接種第一劑疫苗，則須接種第二劑疫苗，方可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」

由11月30日起，所有5至11歲兒童將按「疫苗通行證」的要求，須已接種第二劑疫苗

政府將分兩階段調整適用於12歲或以上人士的「疫苗通行證」接種要求

由9月30日起，12歲或以上人士接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期會由原來的六個月縮短至五個月。12歲或以上人士在接種第二劑疫苗後五個月內，其「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後五個月內（而非原來的六個月內），接種第三劑疫苗，方能在其後繼續使用「疫苗通行證」

由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第三劑疫苗，方能符合「疫苗通行證」的接種要求。

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責任編輯：余思嵐