【骨癌】台藝人林家佑揭患骨癌辛酸　手痛不止日吞4粒止痛藥

▲ 台灣藝人林家佑揭患骨癌辛酸，手痛不止日吞4粒止痛藥。 (fb圖片))

於2017年證實罹患骨癌的台灣藝人林家佑，自進行切除癌細胞手術兼經過長時間休養後，近日再度於台灣綜藝節目《全明星運動會》亮相，人氣亦再次攀升。不過，他曾接受傳媒訪問回憶起患癌心路歷程時，便透露當年為了緩解手臂痛楚，每天至少要吞4粒長效止痛消炎藥，到後來確診患癌時，心情更非常沮喪，每晚亦痛哭不上。

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現時仍需定期回診所覆診的林家佑表示2017年手臂痛了整整1年，最初不明所以，每天至少要吞4顆90絲長效止痛消炎藥，加上早晚各1顆肌肉鬆弛劑，後來驚覺不對勁，再三檢查下，醫生終確診為「惡性骨肉瘤」，也就是俗稱的「骨癌」。他指那刻被宣布確診「骨癌」，自己第一次感覺到和死亡如此接近，對於未來感到十分惘然，每晚只能在家情緒崩潰痛哭。被問及患癌原因，他則指醫生也找不到病因，只說是機率問題。

慶幸同年底，林家佑接受骨肉切除和骨移植手術，將癌細胞切除乾淨後，身體反應良好，僅僅留下一道長達20公分的疤。他解釋自己於2020年4月才公開生病的事，是因為不想外界同情，又提及後續仍須復健及休養，而且癌細胞要5年內沒復發才算真的康復，但他樂觀表示「至少目前很健康，大家不用擔心。」

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責任編輯：羅嘉欣