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【強制檢測】大埔廣場宜興閣揪4人未強檢　2人被罰1萬元

社會 12:22 2022/09/27

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大埔廣場宜興閣揪4人未強檢，2人被罰1萬元。（資料圖片）

政府今日（27日）派員於大埔大埔廣場宜興閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。政府在是次行動共檢查了180名受檢人士。當中，4人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中2人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作，共同抗疫。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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記者：黃穎津

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