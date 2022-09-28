中醫拆解常見痛症原因　電子針灸加衝擊波　讓你重回無痛生活

隨着電子科技用品愈出愈多，因長期使用電子產品如電腦、手機等，而患上各種痛症的人也愈來愈多！痛症不單令人難以忍受，嚴重者更會影響日常生活和工作。想徹底擺脫疼痛，首先要了解痛症的起因，然後再作出合適的針對性治療。



不通則痛 不榮則痛



近年不少人都面對着肩頸、腰、膝頭痛等困擾，而大多數原因都是因為不良的生活習慣如長時間使用電腦和手機和維持同一個姿勢，缺少運動，又或者長期站立，令腰膝關節負荷過重而勞損。而從中醫角度來看，痛症的主要原因是「不通則痛」、「不榮則痛」。註冊中醫師任璐珞解釋：「前者是指身體上的氣血經絡有阻塞，阻塞原因可能是受寒、熱氣等，因不通暢而引起；後者則是指氣血經絡沒有足夠營養供給肌肉關節而導致疼痛，長者會較多出現以上情況，因為隨着年齡增長，肌肉關節會有不同程度的勞損，久而久之便會造成氣血出現阻塞，或消化能力較弱，在缺乏營養的狀態下，都會導致痛症。」她補充，經常吃肥膩、辛辣和煎炸等食物，脾胃受傷，亦容易引起痛症。



恒常運動配合調理湯包 防患於未然



除改變生活和飲食習慣外，做運動亦是預防痛症的方法之一。任醫師提議，如要經常坐在辦公室工作，就應該每隔一個小時，起身活動5分鐘舒展筋骨，避免因固定姿勢而引發氣血不通暢。對於需要長期站立的人，首先要穿着一對舒適的鞋，其次是每天工作後，用熱水浸泡雙腳舒緩肌肉筋膜。平時也應多做運動如慢跑、散步和游泳等，每星期最少三次，每次最少30分鐘。多拉筋、穴位按摩、熱水浸泡，以及配合不同節氣，服用一些適時的調理湯包，同樣有強身健體和紓緩痛症功效。



針灸 衝擊波 中藥 三管齊下擺脫痛楚



「以前肩頸、腰、膝頭痛較多，但近十年多了『彈弓手』、手腕發炎等症狀，可見生活習慣亦加速了疾病種類的變化。」任醫師表示，中醫認為，要徹底解決問題，最重要是辨症論治，先根據個人情況進行診治，然後透過針刺、艾灸、按摩、正骨等方法紓緩。除外在治療，亦可配合中藥調理，改善身體血氣運行，更能紓緩及改善問題。」有見及此，位元堂早前特別在三間門市加設「中醫中藥堂」，除有專業註冊中醫師駐診，提供各種針對性的治療，和一般門市均有的中成藥、顆粒和煲藥服務外，旺角店更設有兩台新引進的治療儀——德國製造的聚焦式衝擊波治療儀和日本製造的銀椎針電子針灸儀，為病人提供更好的治療配套，讓醫師多一個治療方法。為達到更好的治療效果，醫師會先為求診者把脈了解其身體狀況，再安排針灸、衝擊波治療等外在治療。任醫師解釋，內在調理亦是重要一環，所以醫師會開藥方，減輕如季節氣候對身體的負荷，從而讓求診者得到全面性的治療。

▲ 醫師會先把脈以了解求診者的身體情況，然後再根據其意願和需要進行不同的針對性治療如針灸、衝擊波治療等。

▲ 這部日本製銀椎針電子針灸儀，比傳統針灸感覺較平和，適合害怕傳統針灸的人。

▲ 電子針灸儀的吸盤可吸附在穴位上，通過微電流的震動而令肌肉放鬆，達致紓緩功效。

▲ 衝擊波原理是透過極高能量的聲波，促進血液循環和喚醒細胞的自我修復功能。

▲ 在發炎位置使用衝擊波時，患者會有一種酸痹的感覺。

外醫內服 治癒癌症後患



任醫師稱，近年的確多了很多人求診，她亦分享了一個印象深刻的成功個案。「曾經有一位年近40的女士，本身患有脊椎骨肉瘤，做完手術後仍感到腰部膝關節部位緊扯不適，雖然經常做運動和物理治療，甚至針灸了數年，但紓緩效果不大顯著，後來經朋友介紹來到中醫中藥堂治療，從根本調理，經過中醫辨證治療，中藥內服、針刺和衝擊波治療等，不適情況已大為紓緩，完成三個療程後已完全生活無礙。」她更表示，病人最後還成功懷孕，對此她亦非常開心。

▲ 資料由位元堂註冊中醫任璐璐提供

（特約）