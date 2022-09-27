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【假針紙】荔枝角道有醫生濫發免針紙被捕　每張索價逾3千元

社會 12:29 2022/09/27

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(警方提供)

警方早前接獲報案，指旺角一醫療診所懷疑向市民濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書。涉事診所的醫生懷疑未有根據相關指引，在未向病人診症或檢視病歷紀錄的情況下，發出新冠疫苗接種醫學豁免證明書。

旺角警區重案組人員經深入調查後，今日（27日）上午約9時突擊搜查荔枝角道一間醫療診所，拘捕一名65歲本地男子，涉嫌「製造虛假文書」。人員在涉事診所內檢獲一批病人記錄，一部電腦及約56000元現金。初步調查顯示，涉事男子於2月至5月共發出超過3,196張相關豁免證明書而每張索價3千至5千元不等。

警方強調製造虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。另外，任何人知道或相信某虛假文書屬虛假，而在無合法權限或辯解下保管或控制該文書，即屬犯罪，一經定罪，最高可判處監禁3年。

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責任編輯：余思嵐

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