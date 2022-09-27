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【韓女團歷史】BLACKPINK登Billboard 200大碟榜冠軍　《BORN PINK》首周銷214萬張

休閒消費 12:47 2022/09/27

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Blackpink成員各自代表不同的品牌代言，左起Lisa開始，穿Celine、Dior、CHANEL和Saint Laurent。（圖片法新社）

明年本地最值得叫人期待的演唱會，盲必定是準備1月來港的BLACKPINK，這一隊女子韓國跳唱組合，剛剛推出全豪大碟更登上美國Billboard 200大碟榜冠軍位置，成為歷史上首隊登上美國音樂銷量高峰的韓國女團。

2016年出道的BLACKPINK，試問當初又有誰想到她們能夠衝出韓國，成為全球最受歡迎的女子組合？BLACKPINK由Jisco、Jennie、Rose和Lisa所組成，同年8月8日以單曲專輯《Square One》雙主打曲《Whistle》、《Boombayah》正式出道。

2019年已經被《福布斯》雜誌評為全球最有影響力的人，與及第一位女性韓國團體參加《福布斯》雜誌「30 Under 30 Asia」，同時也是第一個獲得MTV音樂錄影帶大獎的K-pop女子組合。此外，今天的BLACKPINK單是在Instagram裏就已經有4,978萬人追隨，也是全球YouTube上訂閱人數最多的音樂帳號，單是來到今年9月中就有有8,100萬人訂閱，非常厲害。

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而根據韓國媒體估計，《BORN PINK》於韓國當地首周銷量逾154萬張，創韓女團專輯首周銷量。而連同海外銷售量《BORN PINK》首周總合共賣出214萬張。

當然，人紅自然更令時裝品牌垂青，4人分別成了不同時裝品牌的代言人，Jisco代表Dior、Jennie代表CHANEL、Rose代表Saint Laurent和Lisa代表Celine，有這國際4大品牌護身，不愁沒新衣可穿。

記者：何偉雄

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