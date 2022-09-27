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【寵物情緣】克服怕狗恐懼情迷比熊犬厭世樣　港女生為愛犬扮靚拍照創出一盤生意

休閒消費 16:48 2022/09/27

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怕狗女生Agnes與比熊犬雞髀一見鍾情，克服怕狗心理之餘，更激發起Agnes創業開寵物影樓的決心。

近年模特兒、明星界刮起一股「厭世樣」潮，且看《魷魚遊戲》女角鄭好娟的型格「臭臉」如此受歡迎便知。估不到狗界也有代表者，記者於某間寵物餐廳偶遇這隻比熊犬「雞髀」，完全被牠的厭世樣吸引，主人Agnes用盡方法逗牠望鏡頭笑，牠都只擺出一副懶洋洋、「睬你都傻」的樣子，可愛到極，立時成為全間餐廳的焦點。

雞髀現年4歲半，主人Agnes從來未養過狗，兼且也很怕狗。「我和其他怕狗的人一樣，一點也不能碰到。只是男朋友以前養過哥基狗，不過在我們未結婚前已離世。當時有接觸過，慢慢覺得狗都不是太恐怖的動物，心理上便接受了。」她笑言。

直至她某天行經寵物店，望進櫥窗內，與當時只有3個月的雞髀對上了眼，竟然心動了。「那刻的感覺都幾奇怪，看到牠的樣子眼大大，毛色又白雪雪，好可愛，但當然沒有即時衝動去買牠。如是者，每天放工都會繞路走去寵物店櫥窗探視一下，職員見到會醒目地走出來招呼，並提議我試抱牠。」

這次的世紀一抱，就斷定了她和雞髀的緣份。「牠好嗲地依偎在我懷內，那刻就想到買牠回家養吧！」Agnes續說。

主人Agnes和丈夫及愛犬雞髀全家福，都一樣眼瞓樣。(被訪者提供)

如廁訓練最難教

由於她養寵物是零經驗，結果發生了一些不愉快經歷。「寵物店職員推介了很多寵物用品給我，後來買回家後始發覺大部分都不需要或不合用，有點被『當水魚』的感覺。但很快便自我安慰，雞髀是健健康康的狗便是最萬幸。」

她坦言雞髀小時候沒有出現過厭世樣，和其他的比熊犬性格差不多，都很黐人、友善、活潑、好動等等。在養雞髀之初，最令Agnes頭痛的就是如廁訓練。「因為我們工作早出晚歸，長時間不在家。只會用欄柵圍着牠的活動範圍，每次回家就見到欄柵內滿布糞便和尿迹，牠身上亦常沾滿屎，要和丈夫分工合作，一個替牠沖涼，一個清理污漬。」她說這樣的日子都教了大半年，才慢慢有好轉。

雞髀係Foodie 狗，好揀飲擇食。(被訪者提供)

手術後的轉變

盡管如此，也沒減少Agnes對牠的愛，反而令她想到趁雞髀年輕時做絕育手術，使牠早點安樂。「雞髀是仔仔，我從沒有想過要用牠來配種。所以在牠一歲左右便帶牠做絕育手術。記得當時過程順利，牠亦算康復得快。但好笑的是，自此牠便不再那麼好動活潑，而且厭世樣也是在這時出現。」她笑道。

Agnes說最明顯就是有比較嘛，因為在她養了雞髀幾個月後，妹妹也買了另一隻比熊犬叫「多毛」，其性格完全是一隻正常比熊犬的特徵。「所以當牠們兩隻拍埋一齊，真的見到分別。」

不過雞髀都有賣萌樣的，一樣cutie。(被訪者提供)

不過，她強調兩隻比熊犬一見如故，好快互相適應。「因為我和妹妹家住得近，加上我工時長，怕牠獨留在家會太悶。所以平日會帶牠去和多毛一齊玩，又有媽媽在家照顧，牠們兩隻嘢一齊玩好開心，最緊要有人陪嘛。」

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主人為狗創業

由於雞髀和多毛的出現，令到Agnes和妹妹常帶牠們去Staycation，又去寵物餐廳打卡，為牠們開了狗狗IG不在話下，更令到Agnes萌生創業念頭，於7月時開了一間寵物影樓。

「是真的因為這幾年和雞髀相處得很開心，牠給了我靈感去創業。常設身代入，我自己愛為雞髀拍照留念，其他主人何嘗不是。而且亦捨得為寵物扮靚靚，所以妹妹也有做一些寵物衫仔、飾物等，一起嘗試下。」她解釋。

多毛(左)和雞髀好易認，你地睇下邊個對鏡頭精靈啲就知。(被訪者提供)

她不忘說都是因為想為雞髀拍照，正好常常捕捉到牠瞓覺樣、厭世樣。「牠又實在有點腌臢，大部分狗都是為食狗，一見到食物都會好開心。但食物放到牠面前，牠會慢條斯理地看個究竟，觀察良久後，如不喜歡乾脆走人，許多時都會被牠弄得啼笑皆非。」雞髀果然是性格巨星，要給個「Like」。

記者：郭秀芳

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