【香港小姐】傳前港姐錢慧儀被丈夫逼瞓摺床 疑因馬清揚結新歡狠斷27年婚姻

1981年香港小姐亞軍錢慧儀（Winnie），在1995年嫁大生銀行後人馬清揚，先後誕下兩子一女，可說十分幸福。

可是2018年，馬清揚已被爆出戀上烏克蘭模特兒Ksenia B，馬清揚當時又向傳媒表明不會離婚。

今日（9月27日）有報道指，馬清揚已向錢慧儀提出離婚、與Ksenia B結婚，,更逼錢慧儀在一間只得摺床、沒有窗的房間生活。有指二人終正式辦離婚手續、12月上庭。

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錢慧儀親證離婚消息

錢慧儀在今日（9月27日）發出聲明，承認自己離婚，並附上李樂樂《痛了累了心碎了》的Youtube連結：

各位新聞界朋友： 「痛了，累了，心碎了！」這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別。 請，以後不要再叫我馬太。 謝謝！ 錢慧儀

曾有恩愛日子

當年錢慧儀嫁馬清揚後，經營傢俬店需的她常到世界各地搜羅名師設計，丈夫都陪伴在側。錢慧儀亦隨馬清揚四處參加賽車比賽，夫婦二人又齊出入Ball場，表面讓人覺得是模範夫婦。

在2015年，馬清揚擔任東華三院總理，一家五口更齊齊亮相。可是在2018年，馬清揚被爆戀上烏克蘭模特兒Ksenia B，二人的IG現時也有互相追蹤，關係密切。

到今日，錢慧儀承認離婚，結束約27年婚姻。

▲ （經濟日報圖片庫）