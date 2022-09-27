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【無人駕駛】應科院計劃3年內完成跨灣區無人車試驗　料於河套區建示範區

社會 12:41 2022/09/27

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應科院計劃3年內完成跨灣區無人車試驗，料於河套區建示範區。（陳靜儀攝）

近年無人車技術發展迅速，內地已開始在指定範圍試用無人的士，每日接載逾百乘客出入。香港應用科技研究院今日（27日）與深圳市智慧城市科技發展集團（深智城）發布「大灣區互聯互通路線圖」，計劃於3年後完成跨灣區「無人車」的設計和實地試驗。

應科院與深智城發布「大灣區互聯互通路線圖」，當中提到跨灣區「無人車」計劃。按照相關時間表，兩地擬在2023年內統一「車聯網」標準，作為「無人車」在兩地適用的基礎。及後應科院與深智城會開始設計及試驗無人車系統，並在2025年在河套區港深交界，建立示範區。

應科院行政總裁葉成輝解釋，車聯網技術是指車輛與車輛、行人、道路基建以及網絡之間的快速通訊系統。通過車聯網系統，各種裝置可對道路使用者進行路況匯報與警示，亦可應用在實時交通監察、事故管理，和行車路線規劃等。長遠而言，車聯網更是無人車的基礎配套，能協助自動駕駛系統判斷隱藏危險。

葉成輝指出，無人車有潛力做到香港上車，內地下車，應科院可解決箇中技術問題，但實際落實仍需政府立例配合，希望香港政府能在法例走得更前。

至於市區何時可見到無人車，葉成輝指，一直有與相關政府部門保持聯絡，研究不同技術解決交通擠塞問題。

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記者：陳梓蔚

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