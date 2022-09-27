【0+3】出遊滑雪潛水拍Vlog必備　全景運動自拍神器Insta360 X3

▲ Insta360推出第三代全景相機 X3（$3,648起），配合雙鏡頭及自拍棍，可360°拍攝出5.7K全景影片。（Insta360提供）

日本宣布10月中重新開放自由行，加上本港入境檢疫政策放寬至「0+3」，港人「回鄉」在望。難得去旅行，無論上天、下海或滑雪，最好當然有部靚Cam在手。若嫌傳統單反太重不方便，齋用手機影相又太簡單的話，不妨考慮一下近年流行的全景運動相機，如最近新登場的Insta360 X3，玩360°或4K全景拍片影相皆可，玩法多變又輕巧的骰，最適合好動的旅者。

Insta360 X3是Insta360 X系列中的第三代全景相機，上代Insta360 ONE X2甫推出便大獲好評，輕巧便攜之餘，全景拍攝表現亦出色。

來到全新一代X3，就貫徹X系列傳統，不僅沿用扁薄機身設計及一體式觸控屏幕連鏡頭作賣點外，連感光元件、拍照模式及解像度等都有大升級，更方便喜歡玩Vlog的用家。

▲ 子彈時間是Insta360中人氣甚高的功能，配搭專用手柄使用後，能拍攝出彷彿將時間靜止的慢動作效果，今代更提升至4K 120fps及3K 180fps。（Insta360提供）

自拍棍自動隱形

X3的感光元件由上代的1/2.3吋1,200萬像素升級至1/2吋4,800萬像素，能捕捉更多細節，令畫面更生動細膩。加上新增的運動HDR模式，就算在強光或逆光下作動態拍攝，都可減少重影，保留高光及陰影細節位，令視覺效果更逼真。

今代繼續支援拍攝5.7K全景影片，值得一提，機身運用了雙鏡頭設計，每當使用自拍棍拍攝時，內置的特殊技術會自動將自拍棍在畫面中隱形，營造出有趣的「第三者」拍攝視角。

而在全新的跟拍模式下，毋須作後製運鏡即可自拍60fps影片，相機更會將焦點放在人物上，同時自動隱形自拍棍，猶如有攝影師在跟拍般，非常體貼。

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智能化後期剪輯

用家亦可選如標準運動相機有的單鏡頭模式，開啟任何一邊鏡頭，即可拍攝出最高4K 30fps的超高清廣角影片，或是2.7K 170°的極廣角畫面，相當於一部廣角運動相機，滿足多角度拍攝。

X3更支援超高清7,200萬像素拍照、8K全景延時拍片、4K 120fps或3K 180fps子彈時間（Bullet Time）拍片等，就算拍攝風景都能有更多樂趣。

X3還搭載FlowState防震技術及360°水平校正，無論如何翻轉相機，都能確保畫面保持水平及穩定順暢。拍攝全景影片後，用家還可透過Insta360 App中的AI智能工具剪輯，如使用Snap Wizard自由錄屏移動手機來運鏡、深度追蹤2.0來鎖定主角在畫面中央，或是交給AI自動剪輯精采部分。

同場加映︰聯乘Leica Insta360 ONE RS 1英吋全景

除最新的X3外，其實Insta360早前亦推出另一部ONE RS 1英吋全景相機，是廠方與Leica共同研發的產品，內置雙重1英吋感光元件，可拍攝出6K影像及2,100萬像素全景照片，畫質大大提升，尤其是光暗位反差大的細節、顏色飽和度，適合對影像有更高要求的用家。

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ONE RS 1英吋全景相機搭載PureShot純淨攝影功能，會利用AI控制曝光及增加動態範圍，特別適用於低光環境下拍攝，毋須其他複雜的後期調整，便可達至高質畫面，影像夠紮實，雜訊也大減。而新增的PureShot HDR模式，最高更可融合9次曝光畫面來調節光影，呈現出微小細節。

與X3不同，ONE RS 1英吋全景相機是可換鏡頭的組裝式設計，分為鏡頭、ONE RS主機、1英吋全景鏡頭專用豎拍電池3部分，重239克，達IPX3級防水。

電池容量為1,350mAh，以6K 30fps拍攝的話，續航力達62分鐘。相機亦支援廠方的Quick Reader配件，即插即用，直接在手機編輯影片，節省內存，亦毋須以Wi-Fi傳輸，減慢相機用電量。

記者︰黃依情