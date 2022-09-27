【減肥大作戰】大胃王媽媽一度過肥致糖尿病　2個月變身辣媽公開減肥餐單

▲ 大胃王媽媽一度過肥致糖尿病，2個月變身辣媽，公開減肥餐單。

減肥是女性一輩子的話題，無論是年輕女孩或媽媽，食量大時就容易變胖，減肥更往往要挨餓，難以堅持還容易反彈。究竟食量大的女性該如何減肥？台灣一名媽媽在年輕時就是「大胃王」，在懷孕生産後體重一度不受控，過肥導致糖尿病，最終透過改變飲食成功瘦身，僅用數月，身形從XL碼變成XS碼，擁迷人小蠻腰及長腿令鄰居直呼認不出！

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該名媽媽在Facebook開設專頁「吃飽才有力氣瘦」，分享自己的減肥歷程及餐單。她表示，自己在年輕時，食量可以一口氣吃下兩個麥當勞套餐、一個便當及一個涼麵，都不會飽；聚餐時大家吃不完的，也通通由她包底。大食量令她體重飆升，因此減肥成為她的日常，除了不吃減肥藥，她經歷過無數次的挨餓、瘋狂運動、只吃水果等不同的獵奇方式。雖成功過，但隨著年紀增長及懷孕生產後的體質改變、代謝變差，在育兒的幾年間，體重變得不受控，甚至出現了糖尿病症狀。於是這位媽媽為了健康，終下定決心控制體重。

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168斷食+211餐盤

今年1月初，樓主開始實行「168斷食」及「211餐盤」，在減肥的同時確保自己能吃飽。作為食量大的媽媽，她先把一日三餐的習慣改為一日兩餐，並堅持在8小時內吃完。她提醒2項注意事項：

喝水至少300cc

進食順序：水肉菜飯。每一種吃完才進行下一種，因為蔬菜不只一種，而蔬菜類可同時食用

另外，她嘴饞時會選擇吃無糖醬，如花生醬、芝麻醬、堅果醬，或100%純巧克力。不到兩個月，她便從XL碼激減到S碼，現在甚至已能穿下XS碼的衣服，成效驚人。 點擊大圖了解「168斷食」及「211餐盤」：

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每天在家運動1小時

樓主表示，自己在身形變瘦後，才開始運動。所有運動都是利用瑣碎時間做，例如煮菜等菜熟期間就可以做深蹲，她建議，運動方式可以不定時更換，選擇每個人適合和可以負荷的運動。也可以從Facebook或YouTube上找尋運動影片，嘗試自己可以負荷的運動，並持之以恆。

成功瘦身變健康

樓主分享稱，自己在減肥成功後，瘦到鄰居們都不認得她。無論是去市場買菜，或下樓倒垃圾，隨處都有人問「怎麼瘦」。她感概道，原來吃對、吃飽就能瘦，減肥也不用挨餓受苦，只要找對方法就能成功。她也希望透過自己的分享給更多人參考，讓每個人都能健康地瘦下來。

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責任編輯：羅嘉欣