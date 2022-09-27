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【仨心友行3】李佳芯回復單身克服獨居恐懼　Ali謙稱自己非女神：我有番咁上下年紀

娛樂 13:42 2022/09/27

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《仨心友行3》

由黎諾懿監製及主持的節目《仨心友行3》逢周一至周五晚在J2台播出，今季邀得三位美女拍檔李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣，一起深入「秘密花園」體驗簡樸田園生活。

昨晚（9月26日）一集繼續行「文靜風」，三女先進行「禪行（即步行修行）」，再獲安排自由活動；當中Ali為兩位姊妹調配專屬香薰油，Tiffany獲贈助眠精油，Mayanne則獲贈大自然鎮靜劑「橙花精油」。

【仨心友行3】李佳芯不再強求擴闊社交圈子　麥美恩自揭私下安靜內斂

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難敵異地戀

三人隨後挑戰非一般瑜伽，更愈玩愈亢奮！三人先挑戰「大笑瑜伽」，再進行「面部瑜伽」；在導師指示下，三人歪頭並朝天伸脷，由於表情趣怪，三人「女神」形象一秒崩毁，鏡頭外的諾懿更忍不住捏鼻狂笑。

Mayanne見狀即大控訴謂：「我覺得黎總（指諾懿）玩我哋囉，又話拍到我女神風，依家好樣衰喎大佬！」之後三人再挑戰鴿式甫士，Mayanne與自認筋硬的Tiffany齊齊做到面紅標汗兼喘氣，全場瘋狂大笑收場。

李佳芯、麥美恩及劉穎鏇挑戰非一般瑜伽。

昨晚一集主題是「Me Time」，一向低調處理感情事的Mayanne罕爆Status，自言已單身一年的她，透露上一段戀情是Long D之戀，且密冚得連媽咪也不知道：「我哋唔係成日見面，我其實一Long D就唔得。」

Mayanne更坦言寧願獨居也不與家人同住︰「我好怕人催我同話我褦襶（指不修邊幅，音『哩啡』）。」

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獨居克服恐懼

與藝人陳炳銓拍拖多年後分手的Ali，則坦言已回復單身一年多，並自揭曾因怕黑而有感未能獨居；不過她透露當搬出去自己生活後，卻又意想不到地克服了相關恐懼，她說：「以前一黑就亂諗嘢，所有睇過嘅鬼片、聽過嘅鬼故都會Pop up，我係會幻想得好勁，會好驚。但到一個人住之後，就突然間唔再怕黑。」

不欲住址曝光的Ali，又自爆一次找師傅上門維修瘀事，她透露當時不但戴口罩及眼鏡遮樣，更刻意「變聲」；她笑指原本亦以為自己掩飾得不錯，豈料卻遭家中「視后獎座」出賣，最終被維修師傅認出藝人身份。 

Ali透露有次遮樣兼變聲，卻因視后獎座被維修師傅認出。（節目截圖）

另外今晚（9月27日）一集，將邀來陳山聰與三女大談工作，細說各自的入行經歷。

提到當年Ali加入無綫，Mayanne大爆不少男同事對於「女神降臨」大感興奮，對此Ali笑指自己其實很男仔頭，並謙稱自己只是順眼，並非靚女或「女神」，並感恩過檔後獲同事們照顧：「因為（剛）入TVB時我（自覺）係Nothing，尤其我有番咁上下年紀……」

撰文 : TOPick柴犬出動

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