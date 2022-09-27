【呢鋪開乜】港姐何泳芍接受開放式關係　初戀遇渣男與舊愛上床辯稱：我諗住你

港姐出身的何泳芍（Honey）近日於她主持的J2節目《呢鋪開乜：開卷》，自爆初戀曾經遇到渣男，對方出軌與前女友上床，事後還辯稱：「我係諗住你架！」

經歷多多的Honey提到兩年前曾遇上心儀的追求者，但對方表明希望發展「開放式關係」，她坦言最後雖然未有與對方發展，但接受這種多元關係的存在。

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Honey與林溥來（Patrick Sir）與伍韻婷（Juliana）主持《呢鋪開乜》系列節目《呢鋪開乜：開卷》，最新一集眾人分享有關兩性的書籍。

期間問到Honey有否遇過渣男的經歷，她第一時間想起她的初戀男友：「當時分手係因為發現佢同前女友上床，仲要同我講話『我係諗住你架』，同埋佢唔想我同其他人太Close，連女仔朋友都要我保持距離。」

Patrick Sir認為這種男生是想利用踩低另一半來抬高自己地位：「如果有種男人係你面前表現到自己好勁好犀利，你就要留意，一個真正愛你嘅男人唔會有呢種表現。」

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AA制

講到約會AA制的話題，Juliana講起有位朋友與首次約會時與男方去吃Pizza，價錢不高但帳單放在桌面近40分鐘都不願付錢，覺得男方不夠大方。讚成男女平等的Honey則謂：「唔AA制我會唔舒服，或者一次你俾一次我俾。」

自言拍過五、六次拖的Patrick Sir就著AA制的話題豪言：「我從來無試過要女仔埋過一次單，如果你仲係有心AA制就係未ready出嚟拍拖，其實唔係在於佢俾唔俾錢，而是在於男生嘅氣量。」

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好書分享

節目最後一節，由兩位女主持分享一本「令渣男變好的書」，Honey推介了一本名為《Open up》的書籍，解構各種「開放式關係」，她更自爆是因為一位兩年前出現的追求者讓她去開始了解何謂開放式關係：「兩年前有個男仔追我，我都好鍾意佢，但係佢想要開放式關係，我覺得佢好坦率，一開始就同我講，於是我去了解呢件事，雖然我最後無同佢一齊，但了解後我都希望佢可以得到幸福。」

想法開放的Honey坦言自己接受開放式關係，重點是不要傷害任何人，而且所有人都知情的情況下發生：「大部份人定義出軌、同佢鍾意好多女仔就係渣，但有啲人可能天生就係會鍾意歡好多人，佢哋都可以得到幸福。」

她最後指：「好似好多年前同性戀都被大眾認為唔啱，但有人天生就喜歡同性，而我覺得同時喜歡好多人唔係錯，只要做到坦誠同尊重，都可以維持到一個長久關係。」