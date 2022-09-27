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【陳煒結婚】煒哥出嫁連續嘴丈夫三次　陳國強發表愛的宣言：我會50年+1日不變

娛樂 13:45 2022/09/27

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陳煒跟醫生男友結成夫婦。

陳煒跟醫生男友陳國強昨午簽字結成夫婦，昨晚（9月26日）一對新人假半島酒店舉行婚宴，煒哥曾承諾與陳醫生婚後50年不變，席間新郎哥陳國強發表「寵妻宣言」，他說：「我係會50年+1日不變，嚟緊呢段時間都會錫你、寵你、愛你！」，而煒哥即大讚丈夫細心非常。

【陳煒結婚】煒哥與醫生男友正式簽紙成夫婦　婚紗連首飾值7位數字

三度接吻恩愛到爆

「陳陳聯婚」婚宴昨晚8時開始，煒哥穿上長袖透視蕾絲大澎裙的婚紗，婚紗由好友何國鉦設計，披上頭紗的煒哥，在恩師鄭偉強的陪同下進入會場，之後鄭生就將煒哥交到陳醫生手中，並説：「你一定要好好對佢，如果唔係我唔會放過你。You are a lucky guy!」

其後煒哥與陳醫生在眾親友見證下交換介指，並且在眾人起哄下三度親吻，簡直係恩愛到爆。

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之後煒哥向在場的好友一一道謝，當中包括恩師鄭偉強，煒哥謂：「今晚到嚟嘅全部都係好錫我同陳醫生嘅朋友，首先要好感激鄭偉強先生陪我進場，響呢度無人俾佢夠有資格。因為佢係主宰我呢26年嘅演藝人生嘅好重要嘅一個人，當年如果唔係佢喺垃圾桶執返我份報名亞洲小姐履歷資料，就肯定冇今日嘅陳煒。 」

另外她又特別感激TVB高層曾勵珍，因為珍姐甚少出席藝人的婚禮，但昨晚仍百忙中抽空到場，所以煒哥同陳醫生都十分感激珍姐的痛錫。當煒哥提到鮑姐時，鮑姐更是激動得熱淚盈眶，場面相當感人。

新娘子發言啦。

新郞讀愛的宣言

煒哥答謝完各位好友後，輪到新郎哥陳國強發言，新郞哥說出「愛的宣言」，答謝老婆。

陳醫生謂：「要多謝嘅人，佢都講晒。我想講，我以前叫佢Honey，但今日之後會改口，叫佢陳太或者老婆。過往佢陪伴咗我4年，呢段時間係我人生中，最開心嘅日子，多謝你，I love you！」

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【陳煒結婚】煒哥華麗出嫁感激親友　新娘子行頭十足：I Love you all

説到這裡，全場都已拍晒手掌。然後續說：「同埋我想係呢度回應佢之前講50年不變嘅報道，我係度講我係會50年+1日不變，嚟緊呢段時間都會錫你、寵你、愛你！」

短短幾句愛的宣言，已經令新娘子冧到爆，而煒哥亦大讚陳醫生絕對是一個很細心的好老公，一對新人恩愛非常，相當幸福。

最後，來到拋花球環節，在場原來只有兩位單身女士，在朱晨麗及江美儀的熱烈競爭下，結果由朱晨麗成功奪得，另外陳山聰、黃浩然、江美儀、譚俊彥夫婦也有出席婚宴。

最新影片推介：黃紫恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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