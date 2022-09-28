【尾二一屆口罩小姐】王詠珩為西童反豁達面對輸贏　Wing跳出師姐框框展現不同面向

▲ 《尾二一屆口罩小姐》「師姐」王詠珩（Wing）分享對輸贏的看法。

ViuTV節目《尾二一屆口罩小姐》剛剛舉行完畢，「聞西」梁茜童、「MK」黃僥霖和「馬小玲」張可盈分別獲得冠、亞、季軍，而賽前大熱之一的「師姐」王詠珩（Wing）三甲不入，獲得「最佳自選造型獎」和「網絡最受歡迎大獎」。

甚得民心的王詠珩未有因此而感到失落，反而Wing為自己能打破固有形象而感到開心，她又分享對輸贏的看法。

Wing跟TOPick分享賽後感受，「突然間覺得有少許空虛，可能準備比賽的時間大家需要練舞、排舞，大部分時間都是一班女生一起去做一件事，突然完了便失去了很忙、柴娃娃的感覺。我跟其他口罩小姐也覺得好像很久沒見面了，有種突然沒事幹的感覺。」

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大熱倒灶

Wing是不少觀眾心目中的心水口罩小姐，可惜她只終三甲不入，只獲「最佳自選造型獎」以及由觀眾投選的「網絡最受歡迎大獎」。

她很開心獲得大家正面的評語並多謝大家的支持，「我真的沒有覺得大熱倒灶，反而我沒想過自己會獲得造型獎，有點驚喜。看着大家都很努力，人人也很大壓力，很記得比賽前我們每天都要去綵排，大家看到大家的表現，很多參賽者都是因為很大壓力，覺得自己做得不夠好，會哭。」

她感觸道：「跟大家是戰友，她們都是這數個月來日見夜見的人，看着大家經歷這件事時便覺得大家也很辛苦，其中一人勝出也是她值得的。起初會覺得自己是個透明人，反應不夠快，可能播出後都沒人留意到我，出來的效果有少許意想不到。」

Wing起初以為6號（Reens Law）會獲得「最佳自選造型獎」，「她跳印度舞且所有衣著也是去印度店度身訂造的，研究如何令所有事都變得更專業、更美。一開始已知道她是很努力很努力去挑選服裝，她本來是不懂得的。」

她續指：「當然自己獲獎也很開心，設計師幫我去想策劃，我希望呈現出來的反差。本來是有很多束縛的感覺，意思是希望將所有束縛放開，不想有那種公主、選美的感覺，我的意念很強，所以自己獲獎也很開心，但真的沒想過。」

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為西彤平反

外界對獲得冠軍的「聞西」西彤存有質疑，Wing為她平反，「西童很努力的，她是一個很直接的人，她也沒想過自己會勝出。除了外表，觀眾未必看到鏡頭以外大家放的心機和努力，或者所承受的壓力。贏是一定有贏的原因，自問於決賽中對答上已經看到她答得很得體、想得很快。再看每個部分，她其實做得比我好。」

Wing對輸贏有自己的看法，「之前參加選美雖然是代表香港，在國際性上都沒有一個特別的名次，有時不止是輸贏，就算我做遊戲治療，小朋友玩遊戲輸掉可能會不開心覺得要再嬴，其實有時是著重過程。嬴不代表是開心，輸不代表是不開心，而是過程中會有自己的得著。」

她坦言首次參加選美時其實對選美沒太大興趣，只是抱着一個去Casting的心態去嘗試。

Wing認為《尾二一屆口罩小姐》不是一個選美節目，而是一個綜藝，「可能我予人一種斯文、優雅的感覺，永遠也是選美，其實我私下也有一些其他人看不到的性格。我想跳出師姐以外的框框，表現到不同的性格，不要叫我『選美常客』。」

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努力應戰

談到家人的看法，Wing指：「他們都支持，但父母始終都會擔心我太辛苦，叫我不如不要去，看見我捱夜就會擔心。」

為了以最佳狀態參加比賽，Wing會努力Keep Fit，「我最重的時候，生活太開心了，63KG。所以每天就算很晚才回家都會堅持運動，不開冷氣、風扇，穿上焗汗褸不停地逼自己流汗，做足3個多月，每天也做。最後階段會吃得清淡一點，所有食物都是白灼，終於減了10KG。」

努力過後便有成果，Wing的內在與外在亦獲得讚賞。

▲ Wing曾代表香港出戰國際小姐和世界小姐。

國際小姐+世界小姐

Wing分別於2017年代表香港去東京參選國際小姐及2018年代表香港到三亞參選世界小姐，為少數成功代表香港參選兩項大型國際性選美的女生。

選美比賽競爭激烈，問到選美時有否經歷勾心鬥角的遭遇，Wing直言：「有的，不是很大件事，但有人會推你一下。向前跌了一下，嚇呆了，看一看後面，她可以裝作沒事，我便覺得她原來可以這樣，你沒甚麼可做。難道我走去她身後推她一下嗎？我不會的。我沒仆低便沒有事。防備不到太多，順其自然。」

她亦談到自己的憂慮，「會擔心沒有朋友，因為能認識到朋友，有一兩個朋友已很開心。」

▲ （陳慧安 攝）

身兼多職

參加《尾二一屆口罩小姐》後，Wing會繼續身兼多職作多線發展，並笑言：「貪心一點，全部都要。」

她表示：「會繼續遊戲治療師，因為是可控制範圍內的，我努力一點去考牌、進修，便會做到我希望做到的事。當然我也想拍劇，做娛樂圈內做到的事，但卻是被動一點，不是我想便做到，要有人覺得我適合才會給我這個機會。」

她覺得：「兩者也要兼顧，我不太喜歡到運到的感覺。若然我無法控制我的人生，我會感到焦慮。」

問到會否簽約成為ViuTV或其他公司的旗下藝人，Wing回應：「我覺得視乎有甚麼機會能給我。」

Wing現正修讀碩士課程，「在中大修讀幼兒教育，想在遊戲治療上再專一點。不想讓自己停下來，我不會安於現狀，也沒資格去安於現狀。」

Wing不斷自我增值，希望有一個更好的自己。

服裝：pretadress

飾物：triowardrobe

場地：One Step Studio

記者：梁樂欣